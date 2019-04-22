民視前董事長郭倍宏下台後，他一手力捧、由彭文正、李晶玉主持的民視《政經看民視》之前便傳出將收攤，在彭文正剛嗆完總統府把手伸進民視後，22日下午傳出該節目錄影錄到一半時，彭文正被通知已是最後一集。《政經看民視》官方臉書也傍晚6點貼照發文：「今天是最後一集播出，謝謝所有來賓。更感謝所有一路支持政經的觀眾朋友。」節目自2016年8月22日播出至今，共播出832集。

彭文正、李晶玉主持人《政經看民視》走入歷史。（取材臉書）

民視新聞部副總胡婉玲稍早回應記者時表示：「確認今天《政經看民視》播出最後一集，由台灣最前線接檔。主持人是許仲江先生。」是否有先行通知主持人？胡婉玲表示，彭文正夫婦是外聘特約主持人，應該是編制內的該節目工作人員的通知，我們並不直接通知外聘節目主持人。她也表示，很難想像公司付出這麼高的費用，出經費，讓這個節目在頻道上不斷地痛駡自己公司！

彭文正近日在臉書上連續發文，先說「黑手來了」，又以「媽祖」時事哏指出，民視高層上星期五被總統府秘書長陳菊叫進總統府，決定用「假財報把政經看民視做掉」。這篇發文，引來總統府回應，指彭文正的指控純屬虛構、造謠。彭文正22日再列出4點做說明，「彭文正敬告總統府，把妳們的髒手拿開，不要一手公然在黨內初選舞弊，一手又玷汙『台灣的眼睛』」。才剛嗆完府方和電視台，下午就傳出節目將停播。

(中時 )