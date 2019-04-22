立法院社福及衛環委員會今（22）日初審通過《勞動基準法》第2條、第9條及第22條之1條文修正草案，明訂派遣業者不可與派遣勞工簽訂定期契約，避免勞工遭「用完即丟」，否則可處2萬元至100萬元罰鍰；並且，派遣業者若刻意積欠工資，派遣勞工得要求要派單位先行給付，要派單位再向派遣公司求償。

勞動部表示，國內目前派遣勞工約15.1萬人，過去勞動部即曾正式函釋要求派遣業者，不得因為客戶需求，與派遣勞工簽訂定期契約，但依照2017年勞動檢查結果，仍有2％違規，今立委提案修正勞基法第9條，明訂派遣事業單位應與派遣勞工訂定不定期勞動契約，有助強化派遣勞工工作穩定。

另，過去派遣業者如惡意倒閉或積欠工資，派遣勞工往往難以追討遭積欠工資，此次增訂勞基法第22條之1，派遣勞工如遭積欠工資，可要求要派單位先行給付，要派單位再向派遣公司求償或從應付給派遣公司的費用中扣除。

勞動部勞動關係司司長王厚偉指出，台灣派遣公司常遭外界詬病良莠不齊，修法要求派遣公司與派遣勞工訂不定期契約之外，還有罰則，若是規模小的「一案公司」，因為要付資遣費，可能乾脆就不做了，有助派遣公司正常化。

並且，此次增訂條文向要派公司課責，未來要派公司需要人力眼睛就會放亮，一定會看派遣公司的財力，連一個月薪水都付不出來的就不會找，因為屆時派遣公司若積欠工資，風險可能都是要派公司要承擔。王厚偉樂觀的說，此次修訂條文可以改變台灣派遣勞動市場現況。

但對於勞動部同意派遣勞動權益入法，卻遲未提出勞動派遣專法，遭立委質疑總統政見跳票。王厚偉則說，專法草案規定要派單位可用派遣人員上限3％，企業界埋怨額度不夠，30人以下企業一個人都用不了，但工會卻認為3％都不應該有，勞資歧見仍大；若表列哪些行業可否用派遣人力，則可能會標籤化該行業的人力運用，故目前推專法仍有困難。

(中時 )