劉蔡腰（前排左一）一生編織藺草，首次舉辦個展呈現多年功夫。（巫靜婷攝）

劉蔡腰藺草編織工藝展開幕當天，喜愛藺草的鄉親均來為阿嬤加油打氣。（巫靜婷攝）

劉蔡腰編織的藺草工藝作品，處處可見苑裡字樣。（巫靜婷攝）

苗栗縣苑裡鎮早期是藺草編織重鎮，也是台灣的「藺鄉」。藺草編織工藝流傳近300年，在苑裡仍有許多長輩延續傳統手作藺草編織技藝，劉蔡腰就是其中之一，為讓傳統技藝不失傳，87歲的阿嬤首次舉辦個展，呈現多年功夫，展出的藺草編織作品精緻且豐富，更有濃厚世代風情。

家住苑裡得劉蔡腰生於日治時期1932年，因家境因素，7歲跟隨母親學習藺草編織，無機會上學導致不識字，在編織圖案及字體上更加吃力，她全靠對編織的執著與毅力，排除萬難靠創意編織，塑造獨特的創作風格。長達80多年的編織歲月，她不斷創作，作品包含草帽、手提包、掛蓆等。

文觀局指出，藺草又稱蓆草、三角藺草、龍鬚草等，獨特的三角草莖與高達150公分的挺草，相當適合編織，藺草散發出的特殊芳香更是一大特色，60年代是藺草工藝行業發展的最高峰，隨著工業發展，加上與日本斷交的衝擊，藺草編藝品的銷售通路日益減少，導致藺草的藝品產業逐漸沒落。

劉蔡腰肩負傳承藺草編織工藝的使命，在文觀局2樓山月軒舉辦「阿嬤的藺草世界．劉蔡腰女士藺草編織展」，70多件作品傳述了古早苑裡藺草輝煌歲月，「不重生男重生女」、「編織手藝高、人人搶著娶」的榮景，從析草、槌草、揉草、噴草、編製、丈量等工法，感受阿嬤的率真與時代的感動。

(中時 )