阿枝家常小吃位於將軍漁港魚貨直銷中心，七股出身的邱玉枝不但料理海鮮有一套，還有隱藏版的客家小炒，是漁民、漁工們最愛的下酒菜。（莊曜聰攝）

想到漁港就會想到新鮮的海產，阿枝家常小吃在台南將軍漁港魚貨直銷中心營業3年多時間，海鮮熱炒、代客料理很受遊客歡迎，也是在地漁民、漁工吃飯、「喝一杯」的好去處，不但有新鮮的海鮮料理，還有海邊少見的客家小炒，是饕客指定的下酒好菜。

老闆娘邱玉枝原先在七股開設雜貨店，但因人口外移，生意流失，得知將軍漁港魚貨直銷中心攤位招租，就來此地開店，家常手藝也受到消費者及在地民眾青睞。

七股頂山出身的邱玉枝料理海鮮的手藝自然不在話下，假日外地遊客多更是忙得不可開交，平日則多半是附近居民，還有工作結束想來「喝兩杯」放鬆一下的漁民及漁工，但海鮮吃多了總有膩口的時候，有人詢問是否有不同的下酒菜料理，邱玉枝靈機一動，才想到「客家小炒」這道菜。

她從電視及網路上查到相關做法，再經過稍微改良，就成了台式風味的客家小炒，豆干、魷魚、芹菜、蒜頭、辣椒不可少，豬肉則選用帶點油花的豬肉絲，而不是傳統的鹹豬肉或三層肉，吃起來較為清爽，再加點豆瓣醬跟蒜苗提味，鹹辣口味很是下飯，搭啤酒更是絕配。

邱玉枝說，這道客家小炒平日正常出菜，但假日遊客較多，且多半都是品嘗時令海鮮為主，要在下午或空檔時間才能供應，也可說是在地人才吃得到的限定版料理。

店名：阿枝家常小吃

地址：台南市將軍區平沙里157號（將軍漁港魚貨直銷中心內）

營業時間： 平日10：30—17：00 假日08：30—19：00

電話：0986748090

公休：無特定公休日

價格：客家小炒100元

(中時 )