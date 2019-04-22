大倫國中女籃隊在激烈賽事中勇奪JHBL冠軍。（何冠嫻攝）

明仁國中男籃隊在全國優秀籃球隊中脫穎而出，奪下JHBL冠軍。（何冠嫻攝）

107學年度國中籃球甲級聯賽（JHBL）落幕，苗栗市明仁國中男籃隊與大倫國中女籃隊在激烈賽事奮力拚戰，勇奪男、女子組冠軍，創下苗栗苗栗縣JHBL史上最佳成績。

JHBL甲級聯賽在台北體育館鏖戰多日，明仁國中男籃隊與全國籃球名校捉對廝殺，發揮平時訓練實力與團隊默契，擊敗神岡、金華等強勁隊伍，最後奪下男子組冠軍，稱霸全國。另在個人獎項中孫琦森獲助攻王，宋昕澔則摘下男子組MVP，明仁國中校長李萬源表示，在教練認真指導下，球員按部就班紮實訓練，最終拿下冠軍備感榮幸與驕傲。

大倫國中女籃隊挺進冠軍賽雖一度被民族國中追平，但選手仍保持表現穩定，並在教練團隊臨場調度下，成功奪冠，其中游沁樺更拿下阻攻后及大會MVP殊榮。大倫國中校長吳源有指出，校內發展籃球逾40年歷史，培育國內無數籃球好手，盼未來能順利傳承、屢創佳績。

22日苗栗縣長徐耀昌接見明仁男籃、大倫女籃隊冠軍選手，各頒25萬元獎金鼓勵，並致贈各6萬2500元獎金予教練團，肯定選手表現與教練辛勞。他說，這次佳績歸功校長支持、教練訓練以及選手們的努力，才能在男、女子組摘金，寫下苗栗籃球傳奇一頁，更為台北市、高雄市外，首次由非直轄縣市勇奪雙料冠軍，盛讚選手們是「苗栗的驕傲與榮耀」。

(中時 )