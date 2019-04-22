買車除要注意性能、馬力、扭力等外，許多人還重視是否省油，經濟部能源局今公布最新車輛油耗指南，收錄2018年市售車型省油排名，其中TOYOTA PRIUS HYBRID、福特六和KUGA TDCI TURBO及HONDA MSX125分別獲得分類最佳排名。

根據最新公布的燃油效率表現排名，小客車以和泰公司引進的TOYOTA PRIUS HYBRID 1798c.c. CVT 5D油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油平均行駛26.7公里。

商用車則是福特六和公司生產的KUGA TDCI TURBO C520-7T 1997c.c. A6 5D柴油商用車勝出，每公升柴油平均行駛17.8公里。

採用「機器腳踏車燃料消耗量試驗方法」進行燃油效率測試的機車類排名，由正龍公司引進的HONDA MSX125 MSX125SF 125c.c. M4脫穎而出，每公升汽油平均行駛85.1公里。

能源局也提醒，車輛油耗指南中的油耗登陸測試值，是在實驗室特定條件下測得，實際行駛會受到天候、路況、塞車、使用車上空調系統或駕駛行為與習慣等因素影響；若要真的做到省油、減少二氧化碳排放，除謹慎選購省油車輛外，正確駕駛習慣及車輛的定期保養與維修也很重要。

(中時電子報)