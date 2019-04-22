前農委會副主委李退之發起簽署「不選邊站聲明書」，意有所指。(莊曜聰翻攝)

民進黨第一選區立委初選同志針鋒相對，前市議員賴惠員辭去市府職務明志。(莊曜聰翻攝)

前台南市長顏純左不滿對手指控及抹黑，將在明天到法院按鈴申告。(莊曜聰翻攝)

堪稱民進黨立委初選最激烈的台南市第一選區民調即將在29、30日2天擇一舉行，包括現任立委在內呈現4搶1局面，民進黨總統初選出現分裂同時，南市這個選區也不遑多讓，在綠營高喊團結的同時，各參選人間針鋒相對，黨內初選就殺到見骨，立委人選出線後是否能一致對外，令人質疑。

民進黨立委初選第一選區情勢詭譎，參選人前台南市副市長顏純左、前市議員賴惠員在各自的內部支持度調查中互有領先，雙方陣營也水火不容，互相攻擊，日前顏純左質疑賴惠員以公職身分利用行政資源助選，賴陣營反擊指對手抹黑，賴也在今天宣布辭去台南市溪北辦公室主任一職，專心投入立委初選，也聲明這是一場「平民對貴族」的戰爭，她會堅持到底。

顏純左則反控賴陣營持續不實抹黑攻擊，不斷透過網路媒體散布假消息，試圖影響初選選情，他在臉書直播上痛斥手法卑劣，將到法院按鈴申告，顏純左說，賴辭去市府公職是「遲來的正義」，而他辭去副市長職務已經2年多，與對手相比更適合「平民」稱號。

立委葉宜津日前喊出團結說，但在上周末成立的「葉宜津、賴清德聯合後援會」中，直接喊出「總統支持賴清德、立委支持葉宜津」，遭到對手指是為了勝選出的「偷吃步」，不僅破壞團結，過度表態又會讓賴清德承受更多壓力，是不智之舉，對手李退之在今天發起簽署「不選邊站聲明書」，意有所指，「選邊站」話題是否會對一周後的民調造成反效果，影響葉連任之路，有待觀察。

(中時 )