小琉球海灘貨幣3年來發行約1500枚，可在島上做為貨幣使用，不過因太過精美，不少人都留下收藏，回收不到1／3。（林佩瑜提供）

小琉球從2017年開始發行島上「海灘貨幣」，只能藉由參加淨灘獲得，等同新台幣可於合作店家使用，2年多來約發出1500枚。不過繪畫精美又具紀念價值，不少人都只收藏不使用，約只有1／3數量回收流通，繪製者林佩瑜因此鼓勵大家「多流通少收藏」。

大鵬灣國家風景區管理處2017年和小琉球在地業者合作推出海灘貨幣，由在地業者林佩瑜繪製，鼓勵大家一起來淨灘，沒想到一推出就大獲好評，不少民眾參與淨灘就是為了獲得海灘貨幣，供不應求。

海灘貨幣可在島上合作店家使用，等同新台幣，至於價值多少由各店家訂定，迄今約110間店家配合，範圍涵括食衣住行，在島上吃喝玩樂通通可使用，非常方便。不過因海灘貨幣太精美又有紀念性，迄今發出約1500枚中，只有1／3用於消費，其他都「被收藏」。

林佩瑜笑說，很多人幾乎每一場淨灘都參加，就是為了取得海灘貨幣，甚至會呼朋引伴組團參加。小琉球每年約舉辦8到10場淨灘，一場平均約70、80人，多的時候上百人，愈來愈熱門。

貨幣圖案包括小琉球海中生物如海龜、鬼蝠魟、海星、鯨魚等，或潛水、風帆等水上活動。林佩瑜說，小琉球海中生態豐富，還有很多可以畫，不怕沒題材；不過她也呼籲取得貨幣的民眾能多加使用流通，才能達到最初的發行理念。

(中時 )