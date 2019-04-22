眾人手持象徵和平的百合花，並持誦〈大悲咒〉經行至多羅觀音廣場。（靈鷲山佛教教團提供）

今（22日）是世界地球日，靈鷲山「千萬大悲愛地球」募經祈福活動，全球持誦募集《大悲咒》累計1100萬遍，為地球祈福，實踐開山住持心道法師悲心悲願「愛地球、愛和平」理念。

靈鷲山自2012年啟建大悲閉關，號召四眾弟子閉關持誦《大悲咒》，回向地球平安，長期透過慈善、教育、修行及法會等實際行動，強調所有生命一視同仁，愛地球從自身做起。

今年世界地球日的主題－與野共生，強調地球上每個物種都是獨一無二的，人類無法自絕於生態之外，與心道法師倡導「多元共生，相依相存」理念不謀而合。

上午10時開始募經祈福儀式，參加大悲閉關的菩薩們，口中誦念〈大悲咒〉，手持象徵和平的百合花，列隊緩步到靈鷲山無生道場多羅觀音廣場，在「Heal The World」清亮歌聲中，眾人依序將手中的百合花置放舞台前，靈鷲山常住法師與貴賓們共同揭曉，靈鷲山佛教教團8年迄今累計持誦大悲咒1100萬遍，並將大悲水澆灌在地球上，象徵「悲心轉念，地球平安」之意。

靈鷲山表示，有情萬物，萬物皆有情，觀世音菩薩的愛是沒有分別的，希望藉由1100萬遍《大悲咒》匯聚的善磁場及正能量，療癒長期被人類掠奪資源而受重創的地球。此外，靈鷲山認養海岸線，每月號召四眾弟子淨灘、支持鯝魚保育、百合復育，在緬甸的弄曼農場以天然有機方式栽種，從台灣到緬甸，從作物種植到生態保育，皆落實愛地球理念。

靈鷲山首座法師了意法師表示：「人的心念可以創造出宇宙的和諧，也可以造成毀滅，我們要從心念開始做起，透過持誦〈大悲咒〉，與觀音菩薩有所連結，也祈求觀世音菩薩的大能量，能跟我們產生共振共鳴。」

「悲心閉關，悲願募經，悲行種樹」，4月28日靈鷲山將再與貢寮區公所、靈鷲山慈善基金會、社團法人世界和平會，於龍門運動中心合辦「相鷲種樹愛地球」活動，歡迎民眾參加，一起愛地球。

(中時 )