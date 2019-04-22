此刻松瀧岩瀑布，壯觀又美麗。（沈揮勝攝）

年初的松瀧岩瀑布，涓涓細流；但目前已恢復澎湃水量。（杉林溪園區提供）

夏季的松瀧岩瀑布，美麗讓人驚豔。（杉林溪園區提供）

杉林溪牽手步道的巨木型「台灣杜鵑」此刻已初綻。（沈揮勝攝）

杉林溪的「台灣杜鵑」，樹高可達4層樓以上。（沈揮勝攝）

5月台灣杜鵑盛開，壯觀美麗。（資料照片／沈揮勝攝）

杉林溪各步道，5月常有機會發現水晶蘭。（沈揮勝攝）

杉林溪青龍瀑布，此刻水量亦大。（杉林溪園區提供）

去年入冬後連續5個月乾旱，日月潭水位驟降直到3月底才回穩；位在中海拔山區的杉林溪松瀧岩瀑布，也在元旦前後成了涓涓細流，所幸上周大雨，20日起水量大增、水勢澎湃，是半年來首見；自然教育中心館長江華章說，已然全面恢復生機、此刻的杉林溪美不勝收。

鹿谷鄉民蘇彩娥表示，上周五深夜、周六凌晨大雨，當天邀約10多名北部南下的朋友，說好了上山造訪杉林溪松瀧岩及青龍瀑布，原本預期水量不大，但「人未到、水聲先到」，澎湃的水勢讓大夥嚇了一跳。

蘇彩娥說，上個月底牡丹花季盛花期，曾打探一下2大瀑布水勢，雖比起2月增加不少，但還談不上壯觀；這下可好了！清涼健康的陰離子，迎接夏季。

杉林溪自然教育中心生態師劉威良說，園區杜鵑步道、牽手步道「台灣杜鵑」初綻，本周到5月中旬進入盛花期，想觀賞胸圍逾200公分、4層樓高的巨木型杜鵑開花，此刻正是絕佳時機；而步道路旁，還有機會找到美麗剔透的水晶蘭；建議愛惜，純欣賞勿摘採。

(中時 )