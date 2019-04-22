資深藝人熊海靈近日上節目談到近期封鎖了過去的好姊妹，原來是遇上了讓她超生氣的心機閨蜜，對方在外面放話她和男人「要車要房」，氣得她怒斷開這種壞朋友。

熊海靈上節目《命運好好玩》分享自己遇到假面閨蜜的故事，她表示之前有一個女生朋友，因兩個人都是單身，所以常常相約出去喝咖啡聊天，不過她透露該名閨密「有躁鬱症」，每次都會在深夜打給她，「而且都是她一個人在說話」讓她不堪其擾，不過最嚴重的是某次該閨密將一位男性友人介紹給她認識，背地卻惡意毀謗她。

熊海靈遇上心機閨蜜亂放話。（圖／翻攝自Youtube）

熊海靈透露，當時因為那位男性友人想去北京看看，閨密就把兩人牽線一起去北京，熊海靈對閨蜜說「是對那個男生沒什麼FU啦！」但對方對她有意思，所以熊海靈就隨口說了一句「其實活到這個年齡，對方想要追求我的話，至少也要有房有車了！」沒想到這個閨蜜竟然在外面說，「熊海靈跟剛認識的男生要車要房！」

氣到她不再跟對方連絡，有次巧遇那名男性，立刻問他「這句話我又沒說！」嚇得那名男性直說「我沒這樣說你！」兩人一起打給那名閨密對質。閨密不以為然地表示「你暗示阿」讓熊海靈直接封鎖她。

虛假姊妹亂放話 熊海靈犀利對付心機婊

(中時電子報)