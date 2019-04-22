即將舉行的慶祝中共海軍成立70周年與國際海軍閱艦式活動將在青島展開，目前已有俄、印、星、日、韓、澳等10餘國派出總計17艘外國軍艦抵達，其中以俄羅斯派出的3艘軍艦規模最大，而派艦參與國為展示海軍實力，皆派出最新式戰艦，且漆裝整備煥然一新。此外，陸媒對俄媒稱此次中共海軍「進步超乎想像」頗感自豪，但對英媒稱中共藉此次閱艦式「秀肌肉」則抨擊為「雙重標準」。

據《環球時報》報導，慶祝中共海軍建軍70周年暨國際閱艦式活動總共進行4天，包括海上閱兵、高層研討會等多項活動，這次邀請各國海軍共同慶祝中共海軍成立70周年，旨在展示中共海軍的朋友圈，也為各國海軍相互瞭解提供平臺。

報導說，最先抵達的外國海軍艦艇是新加坡海軍「堅強」號護衛艦，此後各國艦艇陸續抵達，其中包括澳大利亞阿德萊德級(Adelaide-class)導彈護衛艦「墨爾本」號(HMAS Melbourne)，印度「加爾各答」號(INS Kolkata) 導彈驅逐艦與「沙克提」號 (INS Shakti) 補給艦。

印度加爾各達號導彈護衛艦參加青島國際閱艦式。（圖／微博@軍報記者）

路透報導指出，印度軍艦是通過台灣海峽前往青島，不過由於是參加中共海軍慶典，因此未遭到中共的抗議。印度海軍對此則表示，在從印度航向青島過程中受到中共海軍協助，航行安全順利。

《環球時報》稱，目前中俄關係處於歷史最好水準，此次派出3艘艦船組成的編隊，不但數量最多，而且也頗具重量級，其中最為引人注意的是俄羅斯22350型「戈爾什科夫海軍元帥」(Admiral Gorshkov)號導彈護衛艦，另外則有一艘救援拖船與一艘後勤保障船。

澳大利亞導彈護衛艦墨爾本號參加青島國際閱艦式。（圖／微博@軍報記者）

另外較受注目的是日本秋月級導彈護衛艦「涼月」號，這次也是日本海上自衛隊艦艇自2011年12月以來時隔約7年半再次訪問中國大陸，也是海上自衛隊首次派艦艇參加中共舉辦的閱艦式，日媒則認為這次活動是日中兩國元首會晤之後，雙方互信關係增進的表現。

日本導彈護衛艦秋月號抵達青島參加國際閱艦式。（圖／微博@軍報記者）

報導說，與日本停靠同一碼頭的韓國海軍「京畿」號導彈護衛艦則多了一重特別含義。目前在青島有9000多家韓國企業，約20萬韓國人定居。因此在韓國護衛艦尚未駛入港口之際，韓國僑民就在港口翹首等待迎接母國軍艦到來。

外媒對於此次中共在青島舉辦國際閱艦式有不同的報導，其中俄媒衛星通訊社表示「中國海軍的進步超乎想像」，英媒路透則稱中共向國際「秀肌肉」。報導為此引述中共海軍專家的話稱，中共海軍展示出了開放、透明的姿態，其他國家不要用雙重標準看待中共。

(中時電子報)