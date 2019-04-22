縣府依據經濟部「縣市共推住商節電行動作業要點」，修訂頒行「設備汰換與智慧用電補助計畫」，從住宅冷氣、冰箱可補助3000元，到大型能源管理系統最高可補助150萬元，即日起受理申請，諮詢專線：049-2248786蔡小姐，或049-2222106，分機1465楊先生。

建設處表示，為鼓勵服務業、機關學校、集合式住宅及辦公大樓更換節電設備，並擴大辦理一般住宅冰箱、冷氣機汰舊換新補助，縣府修訂發布前述補助計畫。

一般住宅家電補助項目包含冷氣機與冰箱，凡在去年12月7日以後購買符合能源效率1、2級之產品即可適用申請，每台最高補助3000元。汰換之舊機應辦妥廢四機回收作業及取得廢四機聯單第三聯方可申請補助款。

服務業補助項目包含空調、辦公室照明、室內停車場智慧照明及導入能源管理系統等，中型能源管理系統每套最高補助15萬元、大型能源管理系統每套最高補助150萬元。

建設處指出，經濟部補助3年計畫即起受理申請，第1年度各項補助經費如提前用罄，將會在縣府網站「最新消息」公告截止受理；第2及第3年度補助經費，需俟經濟部核定補助經費額度後再另行公告訊息。詳見縣府網站「南投縣設備汰換與智慧用電補助計畫」專區。

(中時 )