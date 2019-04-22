（海巡署提供）

海巡署馬祖海巡隊東引分隊今（22）日中午12時許獲報，在東引三三據點外2.4浬處有大陸籍漁船越界捕魚，3571艇隨即前往現場，以強勢警力依規定執行登檢，將該船查扣，共查獲陸籍漁船1艘5人。

馬祖海巡隊表示，於東引三三據點外海2.4浬發現該可疑目標為大陸漁船正在收網作業中，該船違法進入限制水域內，隨即以強勢警力依規定執行登檢，將該船查扣。

另外，為防範非洲豬瘟，經清查該船各艙間物品及食物後並無查獲豬肉及相關製品，旋即將該船押返東引駐地偵辦並實施全船檢疫消毒，展現海巡隊護漁之鐵腕手段及執法力度。

海巡署馬祖海巡隊東引分隊今（22）日中午12時許獲報，在東引三三據點外2.4浬處有大陸籍漁船越界捕魚，馬祖海巡隊將該船查扣。（葉書宏翻攝）

馬祖海巡隊表示，為防範大陸快艇越界捕魚，已申請特勤快艇進駐馬祖，強力查緝嚇阻陸籍快艇。面對越界大陸漁船絕不姑息，將持續在陸船越界海域提高巡邏密度，以守護馬祖海域海洋資源。

馬祖海巡隊呼籲，民眾發現類案即時通報海巡署，將立即派艇前往查處，共同維護近海漁業資源發展及漁民權益。

海巡署馬祖海巡隊東引分隊今（22）日中午12時許獲報，在東引三三據點外2.4浬處有大陸籍漁船越界捕魚，馬祖海巡隊將該船查扣。（葉書宏翻攝）

海巡署馬祖海巡隊東引分隊今（22）日中午12時許獲報，在東引三三據點外2.4浬處有大陸籍漁船越界捕魚，馬祖海巡隊將該船查扣。（葉書宏翻攝）

(中時 )