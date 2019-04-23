高雄市政府地政局推出「高雄實價共享專區」，將登錄資訊結合地理圖資，提供更貼心、更在地的專屬平台，讓民眾上網查詢，輕鬆買賣房屋。

高雄市政府地政局局長黃進雄22日表示，實價共享專區是導入使用者需求理念，建置專屬在地的「高雄實價網」、含有GPS定位的「高雄地籍圖資服務網」，及視覺直觀的「智慧市政儀表」等服務網路，滿足不同分眾服務層面。

其平台特色是利用各種地理圖資、地標路網與登錄資料結合，以簡單易操作及圖形化顯示的設計，將市場最新交易熱門地段、價量分析及交易標的等，以圖表視覺化展現各種類型價量差異及走勢圖，讓民眾即使在外無法攜帶電腦，也能透過智慧型手機的行動載具，使用GPS定位服務，上網查詢房屋資料。

黃進雄說，實價登錄是政府邁向不動產交易資訊透明化的重要里程碑，未來將陸續充實資料應用性，及不斷提升網站功能性，協助民眾更有效率取得不動產資訊及創造更多價值。

民眾如遇作業上或搜尋資料有疑義者，歡迎電洽高雄市政府地政局地價科（07-3368333轉2617），或所屬各地政事務所地價課，將有專人提供諮詢服務。

(旺報 )