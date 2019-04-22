宜蘭縣政府為加強宣導預防職業災害，保障勞工安全，今天（22日）前往台灣化學纖維股份有限公司龍德廠辦理「職場安全‧勞動安心」記者會，縣長林姿妙呼籲事業單位及勞工一起重視職場安全，惟有安全的職場環境、安全的勞動行為，才能讓勞工安心工作、平安回家。

林姿妙表示，職業災害的發生不管是傷病或失能，往往會讓家庭陷於愁雲慘霧，甚至造成經濟困境，為降低職業災害的發生，縣府勞工處成立職業安全衛生輔導團，增進雇主對職場環境及設備安全防護的重視，建構勞工安全職場環境，每年輔導超過300場次。

她表示，各事業單位無論規模大小，工作時間長短，都應確實做好各項勞工安全衛生防護及管理，勞工朋友也一定要遵守工作安全的相關規範，一起拚出宜蘭好安全。

勞工處表示，接受輔導的事業單位，可向勞動部職業安全衛生署申請補助經費，以改善安全衛生設施及器具，其中每種設施或器具採部分補助方式，最高可申請6萬元，同一中小企業每年合計補助可達10萬元。

(中時 )