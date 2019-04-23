高雄大學推出全台第1個專為在台菲律賓公民量身打造的「初階華語文」免費課程，採網路結合面授形式，兼顧彈性與教學品質，即日起上線「1Know平台」。初步推廣對象為在台菲籍人士，提供進修為人生加值的管道，6月中將再推出新課程「台灣文化」。

高雄大學爭取教育部經費補助，開設「初階華語文」、「台灣文化」，以及「菲常跳有氧」與「健康按摩工作坊」等4門推廣課程，前2門採網路結合面授，後2門則以面授為主，均由校內「[email protected]（菲律賓公民在台學習中心）」規畫，推廣教育中心負責執行。

高大校長王學亮相當重視該計畫，強調校方響應政府新南向政策，尤其目前執行的「高教深耕計畫」特別接軌聯合國SDGs（17項永續發展目標），其中「目標4（確保有教無類、公平及高品質教育，終身學習）」實際作為之一，就是為來台菲籍移工提供進修學習管道，也獲得姊妹校、菲律賓空中大學的支持與協助，鄰近日月光高雄廠高層也鼓勵其員工報名進修。

課程負責人、推教中心主任陳一民表示，「初階華語文」網路課程3月底上線後，獲得學員好評，反應熱烈，6月底實施面授課程與意見交流，課程內容、師資等相關資訊可參閱臉書粉專。

(旺報 )