行政院長蘇貞昌昨天（21日）視察捷運環狀線，受訪時對郭台銘有所批評，因侯友宜與蘇同框，引發部分網友批評「侯友宜最大輸家XD」、「侯友宜站旁邊幹嘛，幫他背書嗎！你這一票我白投了！」對此，新北市議員葉元之今（22）日在臉書發文為侯友宜平反，指侯是遭蘇貞昌設局。

葉元之表示，蘇貞昌在媒體前，嗆郭台銘要是敢戴著國旗帽見習近平，才是大老虎，試問，站在蘇身旁的侯友宜，是應該要馬上離開嗎？那豈非不給院長面子，但若留在原地，又好像在為蘇貞昌背書。

葉元之指出，從照片就可看到侯友宜的無奈，但侯的情何以堪，蘇貞昌當然料想得到，應該說蘇貞昌就是吃定了侯友宜的個性不會翻臉走人，才製造這樣一個局，好像他在罵郭台銘，侯友宜站在旁邊附和。「民進黨這種消費旁人的個性，有一絲一毫執政者的風範嗎？」

葉元之表示，侯友宜做事不分黨派，是尊重蘇貞昌行政院長的身分與職權，才陪同視察，蘇貞昌卻這樣消費侯，實在是自私、無恥又廉價。

(中時 )