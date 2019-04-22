縣議員張瀚天今天也親自前往國民黨彰化縣黨部領表。（右）

國民黨彰化縣立委初選提名作業，進入第三階段，針對第二選區（彰化、花壇與芬園），22至24日三天開放黨內同志領表、登記，22日第一天，早已公開表態參選的前立委陳杰委託擔任彰化市民代表的媳婦黃稜茹代為領表，張瀚天則是親自領表。

彰化縣黨部表示，兩人今天都尚未完成登記作業，預計應會在明、後天擇期前來登記；完成登記後將針對兩人進行協商，協商不成就將進行初選，並討論初選進行方式。希望能選出最強的人選來挑戰現任立委黃秀芳。

彰化縣立委選舉，目前第一選區有現任國民黨立委柯呈枋獲提名爭取連任，挑戰者有民進黨籍縣議員陳秀寶，和時代力量的「理科伯伯」楊澤民；第三選區確定提名前立委鄭汝芬之女謝衣鳳，挑戰現任立委洪宗熠。

另外，第四選區正由蕭景田、張錦昆進行國民黨內初選，5月9日至10日電話民調、5月11日進行黨員投票並公布民調結果，當天即可確定由誰出線，挑戰現任民進黨籍立委陳素月。國民黨彰化縣黨部將於5月15日將第四選區立委提名人選提報黨中常會。

(中時 )