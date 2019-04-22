酒吧員工與客人口角 嗆「店不用開了」縱火燒了自己店 19:352019/04/22 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 32歲黃姓男子任職於新北市永和區中山路某酒吧，20日凌晨3時許與店內客人發生口角，憤而在店門口潑灑汽油縱火。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 32歲黃姓男子任職於新北市永和區中山路某酒吧，20日凌晨3時許與店內客人發生口角，憤而在店門口潑灑汽油縱火。（葉書宏翻攝） 32歲黃姓男子任職於新北市永和區中山路某酒吧，20日凌晨3時許與店內客人發生口角，憤而在店門口潑灑汽油縱火，警方21日晚間循線逮捕黃嫌，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。 警方調查，黃嫌20日凌晨於店內與客人發生口角，心生不滿隨即離開酒吧，先在酒吧Line通訊軟體群組傳訊「店不用開了」，不久後，隨即在店門口潑灑汽油縱火。 黃嫌犯案後逃離現場，所幸火勢未釀成人員傷亡。警方21日晚間11時許循線前往黃嫌住處逮人。他坦承犯案，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。 (中時 ) #酒吧 #警方 #口角 #縱火 #公共危險罪嫌 也許您會感興趣 推薦閱讀 科技破縱火案 氣相質譜儀幫忙 04:102019/04/18 阻止輕生 警方：「話術」這樣做就對了 18:562019/04/18 陳子強化身拒毒大使 隨彰化警方進校園宣導 20:282019/04/19 男星喝茫搭訕被拒竟甩女生巴掌 遭警方逮捕 19:002019/04/20 社會熱門新聞 老婆拒愛愛 卻發現她買性愛玩具 - 社會 女大生夜店玩嗨脫了 胴體被12.8萬人看光光 - 社會 睡到一半呼吸困難 調監視器看到驚人畫面 - 社會 女友愛愛不脫內衣 稱：很快就好 - 社會 19歲騎士疑貪快鑽車縫 慘遭聯結車輾斃 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。