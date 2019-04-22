32歲黃姓男子任職於新北市永和區中山路某酒吧，20日凌晨3時許與店內客人發生口角，憤而在店門口潑灑汽油縱火。（葉書宏翻攝）

32歲黃姓男子任職於新北市永和區中山路某酒吧，20日凌晨3時許與店內客人發生口角，憤而在店門口潑灑汽油縱火，警方21日晚間循線逮捕黃嫌，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，黃嫌20日凌晨於店內與客人發生口角，心生不滿隨即離開酒吧，先在酒吧Line通訊軟體群組傳訊「店不用開了」，不久後，隨即在店門口潑灑汽油縱火。

黃嫌犯案後逃離現場，所幸火勢未釀成人員傷亡。警方21日晚間11時許循線前往黃嫌住處逮人。他坦承犯案，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

(中時 )