韓國女團「少女時代」團員潤娥22日晚間來台，此行是為代言活動在台短暫停留2天1夜，潤娥下機後在工作人員陪同下，由環宇商務中心通關入境，步出候機室門口見採訪媒體接機，也親切揮手打招呼。

韓國女團「少女時代」團員潤娥22日晚間來台，此行是為代言活動在台短暫停留2天1夜，潤娥下機後在工作人員陪同下，由環宇商務中心通關入境，步出候機室門口見採訪媒體接機，也親切揮手打招呼。（陳麒全攝）

潤娥搭乘大韓航空KE693班機於晚間17時40分抵達桃園機場，潤娥下機後與隨行人員說說笑笑，看來心情還不錯，環宇商務中心人員早已在登機口等候，準備引導潤娥一行人上車。潤娥在走出入境長廊時，看見採訪媒體接機，也露出笑容揮手打招呼。同班機的旅客也有數名潤娥的粉絲，趕在她搭上電動車開動前，衝到一旁拍下偶像身影。

韓國女團「少女時代」團員潤娥22日晚間來台，此行是為代言活動在台短暫停留2天1夜，潤娥下機後在工作人員陪同下，由環宇商務中心通關入境，步出候機室門口見採訪媒體接機，也親切揮手打招呼。（陳麒全攝）

潤娥23日下午將會出席「樂事」洋芋片新口味台灣地區代言人的活動記者會，相關廣告日前已在各大影音平台曝光，在廣告中她以標準的中文，說出「好上癮」、「超帶勁」等台詞，展現中文的超強實力。但此行只在台短暫停留2天1夜，23日晚間便返回韓國。

韓國女團「少女時代」團員潤娥22日晚間來台，此行是為代言活動在台短暫停留2天1夜，潤娥下機後在工作人員陪同下，由環宇商務中心通關入境，步出候機室門口見採訪媒體接機，也親切揮手打招呼。（陳麒全攝）

韓國女團「少女時代」團員潤娥22日晚間來台，此行是為代言活動在台短暫停留2天1夜，潤娥下機後在工作人員陪同下，由環宇商務中心通關入境，步出候機室門口見採訪媒體接機，也親切揮手打招呼。（陳麒全攝）

韓國女團「少女時代」團員潤娥22日晚間來台，此行是為代言活動在台短暫停留2天1夜，潤娥下機後在工作人員陪同下，由環宇商務中心通關入境，步出候機室門口見採訪媒體接機，也親切揮手打招呼。（陳麒全攝）

(中時 )