日本「睡魔祭」小型花燈車將首度參與北港媽祖遶境。（張朝欣攝）

「北港朝天宮迎媽祖」媽祖聖誕遶境活動，已由文化部指定為國家重要民俗，今年遶境活動將於23日登場，22日北港藝閣車與來自日本的「睡魔祭」花燈車率先在北港文化中心亮相，將一起參與遶境為媽祖祝壽。

為迎接農曆3月19、20（國曆4月23、24日）「北港朝天宮迎媽祖」，雲林縣政府特別集結縣內15名工藝師、18名大專院校學生，共同打造1輛結合各種工藝與布袋戲的創意藝閣車，並邀請日本弘前市睡魔花燈車首度參與遶境。

22日雲林縣副縣長謝淑亞、文化處長陳璧君前往北港文化中心主持「台日藝閣花燈車交流會」，日本弘前市觀光振興部代表小笠原潤、花燈車工藝師三浦吞龍在現場創作彩繪，與雲林工藝師進行台、日花燈車文化交流。

謝淑亞表示，為展現北港特色藝陣「真人藝閣車」的傳統精緻風貌，縣府向文化部申請「台灣文化節慶升級─雲林縣北港藝鎮文化季」競爭型計畫，獲得文化部大力支持，打造1輛結合雲林工藝與布袋戲、北管音樂的示範藝閣車「古笨港進士黃登瀛」。

今年「北港藝鎮文化季」另一大亮點，是日本弘前市三浦吞龍工藝師來到雲林北港展演睡魔花燈車，睡魔祭在1980年登記為日本重要無形民俗文化財，是利用巨型燈籠睡魔花燈車來驅除睡魔的特色祭典。

三浦吞龍透過翻譯說，睡魔花燈車是以宣紙彩繪歷史人物，主要取材《三國志》、《水滸傳》，創作主題多為吉祥喜慶、忠孝節義，此次睡魔花燈車有機會與台灣藝閣車共同為媽祖祝壽，他感到非常榮幸。

(中時 )