雲林縣長張麗善為改善濁水溪揚塵情況，22日在麥寮鄉濁水溪出海口處舉辦植樹活動，同時向行政院爭取學校換氣系統，其系統能有效過濾揚塵所造成的懸浮微粒，更可連動監測二氧化碳，確保沿岸學童有優質的學習環境。

為響應「2019年地球日」，雲林縣長張麗善、行政院環保署長張子敬、經濟部水利署副署長王藝峰、第4河川局長李友平等人，22日共同於麥寮鄉濁水溪出海口舉辦「防塵綠化一起來」植樹活動，展現改善濁水溪揚塵的決心。

張麗善表示，濁水溪揚塵問題非常嚴重，「吃飯攪沙」長期困擾著沿岸居民，其中麥寮濁水溪出海口裸露200公頃大沙丘為揚塵主因。目前各單位合作以「綠覆蓋」、「水覆蓋」方式改善揚塵問題，在沙丘廣植馬鞍藤等定沙植物並進行植樹造林。

張麗善為防護濁水溪沿岸學童健康，今年並向行政院爭取到「濁水溪沿岸麥寮鄉、崙背鄉、二崙鄉3鄉鎮學校裝設新風換氣系統計畫」，該系統除了能有效過濾揚塵所造成的懸浮微粒，更能連動控制二氧化碳監測等功能。

環保署長張子敬說，植樹是1項無悔的政策，環保署已將植樹納為例行重點工作並持續推行20餘年，希望藉由植樹的實際行動來落實「思考全球化、行動本土化」的環保理念。

第4河川局長李友平則強調4河局預計東北季風來臨前，在麥寮濁水溪出海口裸露沙丘上鑿設25口井，透過水覆蓋改善濁水溪揚塵問題。

(中時 )