蔡英文總統今天會見環境團體代表指出，推動非核家園，完成國家的能源轉型，是現在最重要的環境工作。對能源教育問題，她會請行政院未來更積極在這些政策的宣導上，避免國人再次受到錯誤的能源資訊所誤導，甚而因此產生不必要的缺電焦慮。

今天是世界地球日，蔡英文接見環境團體代表，了解相關團體對各項環境議題的關切及建言，環團代表分別就能源教育、動物保護以及再生能源的推動、海洋保護等領域，提出目前努力目標，以及需要政府配合或檢討的地方。

環團也希望政府重視能源教育的推動情形，避免國民對於能源相關科普知識不足，甚至產生偏差。環團以供電為例，許多國人至今仍舊誤以為核電是目前最主要的電力來源，因而會在這個議題上受到誤導，甚而影響了能源轉型的順利推動。

環體也向蔡英文提出建言，希望能架構一個不定期與相關部會溝通環境議題的平台，讓各項環境資訊，可以與行政部門有快速而直接的溝通。

蔡英文隨後回應表示，在政策面上，推動非核家園，完成國家的能源轉型，是現在最重要的環境工作。關於能源教育的問題，她會請府副秘書長施克和轉知行政院。政府未來也會更積極的宣導。

至於環團提出希望有溝通平台的建議，她會委請施克和與團體對口，希望相關部會首長，能夠與團體多接觸。

蔡英文強調，政府上任將近三年來，各項重要的環境議題，都有專案列管，逐步地解決，這些具體的成果，不僅僅是政府團隊的推動，更重要的是有這麼多團體的努力倡議，社會與政府共同協力，讓一個個目標可以持續達成。

她期待明年的此刻，無論團體、政府部門都可以在環境事務推動上有更進一步的收穫，也讓這樣的歷年聚會，更具意義。

(工商 )