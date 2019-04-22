鹿港連續兩年因颱風季豪大雨淹水，去年七二水災更是讓天后宮、公會堂與老街全泡在水中；鹿港鎮長許志宏22日邀集縣府水資處至鹿港溪出海口、鹿港抽水站等多處會勘，針對雜草叢生斷面，要求比往年提早清淤。
四月幾次春季鋒面過境帶來大雨，讓已連續兩年在颱風季飽受淹水之苦的鹿港鎮民憂心，加上近日鹿港溪因風華再現計畫正在進行整治工程，恐豪大雨一來又將堵塞排水引發溢堤成災。
會勘第一站先到鹿港溪上游、正在改建中的南興3號橋至4號橋間斷面，雜草叢生、淤積嚴重；接著再到鹿港抽水站、出海口等各處會勘，發現出海口長滿大片雜草，豪大雨來時勢必影響排水速度，許志宏當場要求，希望縣府趕在梅雨前就能盡快處理。
許志宏表示，鹿港溪是鹿港鎮內排水主要匯流的地方，鹿港老街地勢低窪，每遇強降雨，雨水都藉下水道排入鹿港溪，近期鹿港溪正在整治，很多鎮民向他反映，擔心施工斷面縮減，會影響到排水功能、造成淹水。
水資處副處長吳文昇表示，縣府針對重要的區域排水，尤其是去年有淹水的員林、埔鹽等處區排，和舊鹿港溪下游都已列入年度清淤重點，鹿港抽水站到已完成施工段今年原已規畫清淤，順應鎮長要求和地方民意，將提前在月底進場清淤。
(中時 )
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