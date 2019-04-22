北港農工與雲林縣北港溪人文關懷協會共同推動拒毒健康校園，結合「北港朝天宮天上聖母遶境」活動，22日打造1輛「幸福號」藝閣車，由學生「扮仙」參與真人藝閣車遶境，提醒大家防制藥物濫用的正確觀念。

北港農工22日舉行「2019藝閣花車幸福號」點燈暨反毒大使授證儀式，由雲林縣副縣長謝淑亞、北港農工校長廖宏瑩等人共同主持，在象徵「幸福號」啟航的點燈儀式後，結合防制藥物濫用主題發放反毒文宣品，共同「向毒品說不」。

謝淑亞表示，農曆3月北港迓媽祖是雲林宗教盛事，透過宗教活動將反毒連結在一起，讓大家知道唯有識毒才知道毒品可怕。媽祖的慈悲就如同父母的心情一樣，呼籲眾人都要識毒、反毒、拒毒，共同守衛我們的下一代。

北農校長廖宏瑩說，師生們將反毒活動由校園擴及到社區，把反毒信念由個人推廣至眾人，期望達到更全面、更深化的效果。希望藉由此次活動得到更多的迴響，喚起民眾反毒意識，建立拒毒健康校園與無毒健康社區。

北港農工藝閣花車「幸福號」以西遊記「孫悟空棒打蜘蛛精」為主題，將於本月23至27日與其他30餘輛藝閣車參與媽祖遶境活動，強調毒品有如蜘蛛精，大家要像孫悟空般不受迷惑並給予嚴厲的打擊。

(中時 )