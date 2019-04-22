天氣日漸炎熱蚊蟲滋生，北港鎮公所面對登革熱每隔幾年便可能大流行，加上北港朝天宮媽祖遶境活動將吸引數萬人參與，22日展開全鎮噴藥預防登革熱工作，確保民眾與媽祖信眾不受「天狗熱」肆虐。

2015年登革熱造成全台4萬餘人感染，200餘人死亡，疫情慘重，北港鎮即將進入朝天宮媽祖聖誕香盛期，鎮公所防患未然，22日展開登革熱防治工作，將派人全鎮噴藥消毒3次，用最嚴格的防疫標準避免滋生病媒蚊。

北港鎮長蕭永義表示，鎮內部分空地閒置未利用，雜草叢生，成為蚊、蠅、蟑螂等病媒的溫床，為防範登革熱入侵，清潔隊特別與專業消毒人員清理空地雜草與垃圾並進行消毒。

蕭永義說，最近天氣時晴時雨，病媒蚊極易孳生，民眾除了清除空地積水外，也要把容器積水倒掉，以免滋生蚊蟲，若民眾需要加強消毒，可隨時向鎮公所申請。

老一輩民眾指出登革熱俗稱「天狗熱」，以前的人只知道登革熱會傳染，視為瘟疫的1種，現代科學發達，了解登革熱是藉由蚊子叮咬傳染病毒，只要消滅蚊子與避免蚊子叮咬，即可避免染病。

雲林縣衛生局表示，天氣日漸炎熱，蚊蟲大量滋生，4月開始進入登革熱高峰期，民眾一定要確實進行室內外清掃消毒工作，全縣各鄉鎮市也將陸續噴藥，盡全力消除病媒蚊。

(中時 )