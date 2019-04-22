台中市大安媽祖主題園區在前市長胡志強任內動工，但前市長林佳龍上任後媽祖雕像募款出現變數，一度想找澎湖的大倉媽祖來，結果也不成，導致媽祖園區基座完工了卻沒有媽祖。

台中市議會定期大會專案報告，市議員李榮鴻關切媽祖雕像的規劃興建進度。李榮鴻說，媽祖雕像被前市長林佳龍延宕了四年，林佳龍去年選前到大安視察時還欺騙鄉親說興建媽祖雕像的經費已經到位，事實上預算根本沒有編。

李榮鴻強調，大安媽祖園區是甲安埔地區鄉親殷切期盼的重大建設，媽祖雕像要盡快興建，市長想連任，一定要完成媽祖雕像才能連任，而眼前最重要的就是經費要到位。

市長盧秀燕表示，市議會曾有決議，媽祖園區的媽祖雕像必須由民間募款取得經費，媽祖是台灣主要信仰之一，市府也非常重視，目前台灣媽祖聯誼會正在籌募中；希望盡快完成媽祖雕像，至於募款的相關法令規範，市府也會從旁輔導提醒。

(中時 )