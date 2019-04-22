中華航空成立一甲子，開航至今邁入第60個年頭，為迎接60周年，華航全新60周年標誌彩繪機塗裝首度亮相，以長程航線主力客機A350作為首架彩繪機，並於22日晚間首航臺北─美國加州安大略。

(中時 )

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