華航60周年彩繪機 今晚首航美國加州安大略 20:502019/04/22 中時 陳麒全 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中華航空60周年彩繪機，今晚首航美國加州安大略。（陳麒全攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中華航空成立一甲子，開航至今邁入第60個年頭，為迎接60周年，華航全新60周年標誌彩繪機塗裝首度亮相，以長程航線主力客機A350作為首架彩繪機，並於22日晚間首航臺北─美國加州安大略。 (中時 ) #彩繪 #周年 #加州 #安大略 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸學者：經濟靠陸安全靠美難持久 04:092019/04/18 專家：洋武器 買不來台灣安全 04:092019/04/18 打美國牌 台灣遠不如以色列 04:102019/04/18 中移動遭美抵制 華為尋求在德突圍 04:092019/04/19 Netflix全球付費用戶 創新高 04:092019/04/19 美ITC：陸製木櫥櫃戕害美國廠家 12:522019/04/20 南港站「鐵道安全」彩繪牆 首創以繪本方式呈現 10:452019/04/21 面對未來 重新審視美中台新關係 04:102019/04/22 紅梅綻放一甲子 華航60周年彩繪機首航加州安大略 16:432019/04/22 華航首架60周年彩繪機 首航安大略 18:112019/04/22 生活熱門新聞 韓冰直播初體驗萌翻！老爸喊重來 - 時事 吃香蕉4大禁忌？營養師一次解密 - 生活 每月繳2000信妙禪 他闖紫衣教揭恐怖經歷 - 生活 去吃到飽餐廳 中醫推薦這時段 - 生活 25歲血栓恐致命 原因竟喝水喝錯 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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