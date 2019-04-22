連任三屆的芬園鄉代蘇文徹，曾在前立委陳杰服務處擔任助理多年；左為彰化縣議員溫芝樺。（謝瓊雲翻攝）

芬園鄉民代表蘇文徹。（謝瓊雲翻攝）

34歲的洪千芸身高174公分，出生政治世家的她，首度當選代表時年僅25歲。（謝瓊雲翻攝）

洪千芸常為芬園鄉農會宣傳行銷優質農產品。（謝瓊雲翻攝）

芬園鄉代會副主席林金水2月底病逝，副主席遺缺將於代表會定期會開會時進行選舉，目前有洪千芸、黃瑞拱和蘇文徹3人表態參選角逐，戰況激烈；據了解，現任十席代表，預估應掌握5席甚至6席過半席次才能順利當選。

芬園鄉代表第2選區洪千芸，已連任3屆代表，34歲的她出生政治世家，父親洪慶章、母親黃麗玲都曾任芬園鄉長，從母姓的大哥黃翊愷現任鄉農會總幹事，初次當選時還是全台最年輕民代，近年也常聯合農會為芬園鄉行銷優質農產品。

第三選區64歲黃瑞拱則已連任四屆，原任溪頭村長，在地方服務多年，頗獲認同，人脈甚廣；第四選區47歲蘇文徹本屆是連任第三屆，曾在前立委陳杰服務處任職助理，負責芬園鄉，在地方也經營多年，基層實力不容小覷。

洪千芸表示，從小就看從政的父母親為民服務，亞洲大學應用外語系、休閒與遊憩管理學系研究所畢業。原本大學打工教兒童美語，在長輩親友建議下從政後，將許淑華視為學習範本，身高174公分的她笑說正在努力瘦身，希望為民服務時，看來更苗條輕盈，為形象加分。

蘇文徹說，從政資歷完整，擔任民意代表前，就已在立委服務處任職多年，對地方事務、選民服務都很嫻熟，若有機會希望能爭取代表同事們認同與支持，擔任副主席一職。

定期會將在5月16日報到、17日開會；副主席之爭，三方人馬都在積極運作、爭取支持，選情撲朔仍不明朗。

根據了解，現任10席代表，至少需掌握4至5席；為防「牆頭草」跑票，部分陣營甚至希望掌握6席支持者，主席林忠誠個人態度也成關鍵。

林忠誠強調，依法令副主席可維持空缺，並未強制要補選補實，他希望地方以和諧為重，不要為了爭副主席而傷和氣；如果代表們都希望進行副主席選舉，他也會從善如流。

民政處長賴致富則表示，依照地方立法機關組織準則第19條規定，副主席選舉需經過半代表出席開會，並達出席者過半數同意補選，議決後才能依地方制度法第45條進行副主席選舉。

(中時 )