菲律賓馬尼拉發生芮氏規模6.4地震，北部有2棟民房倒塌，造成5死。當局指，由於地震導致停電，救援行動入夜後變得更加困難。

美國地質勘探局（USGS）指，震央位於馬尼拉西北約94公里。北部城鎮波拉克（Porac）有建築物倒塌，壓死3人；盧包（Lubao）也發生民房倒塌意外，１名老婦及孫兒不幸喪生。

菲律賓地震的震央在馬尼拉西北部的古塔德(Gutad)。(圖/Bing地圖)

據民眾上傳網路的影片顯示，地震發生時整座建築明顯搖晃，頂部不斷有灰塵落下。還有民眾上傳家中情況，屋內雜物砰然倒下，房門不斷搖動，看起來十分嚇人。

(中時 )