馬尼拉6.4級地震 2民宅倒塌 至少5死 20:092019/04/22 中時 施施 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 菲律賓發生6.5地震，許多公司與學校都趕緊疏散人員。(圖/美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓馬尼拉發生芮氏規模6.4地震，北部有2棟民房倒塌，造成5死。當局指，由於地震導致停電，救援行動入夜後變得更加困難。 美國地質勘探局（USGS）指，震央位於馬尼拉西北約94公里。北部城鎮波拉克（Porac）有建築物倒塌，壓死3人；盧包（Lubao）也發生民房倒塌意外，１名老婦及孫兒不幸喪生。 菲律賓地震的震央在馬尼拉西北部的古塔德(Gutad)。(圖/Bing地圖) 據民眾上傳網路的影片顯示，地震發生時整座建築明顯搖晃，頂部不斷有灰塵落下。還有民眾上傳家中情況，屋內雜物砰然倒下，房門不斷搖動，看起來十分嚇人。 (中時 ) #地震 #倒塌 #馬尼拉 #北部 #民房 也許您會感興趣 推薦閱讀 921震央拍地震遺址 拍到一半地震來 13:392019/04/18 超有感地震 立法院牆角掉一塊 15:182019/04/18 花蓮地震全台搖很大 臉書啟用平安通報站 15:032019/04/18 強震撼全台 學者：不排除和去年2／6花蓮大地震有關 15:162019/04/18 住宅地震險 花蓮投保率不到3成 19:122019/04/18 住宅地震險 花蓮投保率不到3成 19:282019/04/18 3天前就有前兆 氣象局：6.1強震為獨立地震 20:202019/04/18 7級震央銅門村 師抱幼兒狂奔 01:132019/04/19 未來50年 規模〉6強震 機率9成 04:102019/04/19 《金融》住宅地震險，全台投保率僅34.77％ 08:012019/04/19 國際熱門新聞 不是任正非？ 美報告揭華為99％股權擁有者 - 國際 7炸彈客引爆斯里蘭卡！官方：新型態恐怖主義 - 國際 扮旅客排隊吃早餐！炸彈客挑5星飯店最忙時自爆 - 國際 還沒完！第9枚炸彈驚現斯里蘭卡國際機場 - 國際 涉電信詐騙 台人印尼又被逮 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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