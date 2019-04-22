「愛情教母」瓊瑤今（22）天到高雄展開4天3夜的活動，今晚和高雄市長韓國瑜、夫人李佳芬一起出席「瓊瑤宴」，瓊瑤在致詞時表示，她曾在高雄住過兩年，寫出多本小說。如果沒有高雄就沒有瓊瑤，也感謝韓市長才讓她能夠再回高雄。

圖為高雄市長韓國瑜（左）、知名作家瓊瑤（中）、韓國瑜女兒韓冰（右）。（本報資料照片）

瓊瑤在致詞時表示，會參加瓊瑤宴是因為有一個我很崇拜的人物出現了，這個人物的名字叫韓國瑜，他好像把我的戀愛變得非常渺小。她透露曾在高雄住了兩年半，在此完成第一到三部小說（《窗外》、《庭院深深》、《幾度夕陽紅》），直到第四部小說（《煙雨濛濛》）時，才搬到台北，如果沒有那幾本書，沒有今天的瓊瑤。

瓊瑤強調，今日回來一看整個高雄已經不同，將來更會有一封「給高雄的情書」送給高雄，更把韓市長說過的「台灣安全、人民有錢」，是非常實在的兩句話，只有台灣安全、人民有錢，人民才可以好好的談戀愛了。瓊瑤更表示我們若心中充滿愛，我們將會永遠年輕，更在最後祝福韓國瑜更上一層樓。

(中時電子報)