鴻海董事長郭台銘日前以「媽祖托夢」宣布參與國民黨黨內初選，爭取2020年總統大位，吳宗憲22日錄中天《小明星大跟班》前受訪表示，他早在1年半前就曾預言郭台銘會參選總統，「因為他跟我一樣屬虎的，2020年已經面臨70歲，人生要為歷史留下些什麼，人死留名、虎死留皮」，他認為郭台銘出來選是非常好的事，但應該擔任韓國瑜的副手。

吳宗憲表示，「韓國瑜往總統之路邁進，副總統就請郭台銘先生辛苦一下搭配，因為你當副總統游刃有餘、八面玲瓏，當總統的話啥事都不用幹就每天被罵，當副總統多舒服！」他說，「我們是老虎，應該在森林稱王，千萬不要跑到平原，經濟層面可以提供很好的想法建樹，能做事就好好去做事，搞經濟的不要誤入政治怪異的地方，就不會被攻擊了」。

吳宗憲還說，柯文哲連任台北市長時，口中喊的「阿北回來了」已經不比從前，「阿北這一次沒有底氣，那是發抖的聲音，唯一可以結合的是『蔡柯配』」。他還半開玩笑說：「2020年總統其實我老早知道是誰，但不能告訴你，會影響選情，因為一講完另一組就不要選了，浪費時間、浪費國家資源嘛！」

(中時 )