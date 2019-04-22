新北市中和區興南國小與德州儀器舉辦「Earth Day德州儀器興南國小攜手愛地球」活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和區興南國小與德州儀器舉辦「Earth Day德州儀器興南國小攜手愛地球」活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和區興南國小與德州儀器舉辦「Earth Day德州儀器興南國小攜手愛地球」活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和區興南國小與德州儀器舉辦「Earth Day德州儀器興南國小攜手愛地球」活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和區興南國小與德州儀器舉辦「Earth Day德州儀器興南國小攜手愛地球」活動，讓孩子們將家裡用不到的舊衣服，結合德州儀器裝晶片支架的塑膠盒與廢紙箱，共同打造出一個具有個人特色的置物盒！

活動一開始藉著有獎徵答讓孩子們瞭解世界地球日的起源以及其所代表世界的平等、和諧共存的意義。接著讓孩子們和德州儀器的大哥哥大姐姐、志工們分工合作，將紙板剪開後重新黏合、放入塑膠盒及固定、將舊衣服包覆及裝飾，完成一個具有個人特色的置物箱！

興南國小校長蔡麗華表示：「學校對環境教育議題非常的重視！因此長期以來和德州儀器一同推動世界地球日活動：前年是用公司廢棄的木棧板製作成可愛的環保花架，去年是建置有機農場與有機堆肥，今年是製作個人特色置物櫃！謝謝德州儀器的大哥哥大姐姐們以及學校的志工、家長們跟著孩子一起進行這麼有意義的活動，大家一起實踐環保愛地球的理念。」

德州儀器總經理Bobby Lai說：「德州儀器長期以來對環保、生態議題十分重視，希望為地球、為社區貢獻一份心力，除了推動淨山、淨灘活動之外，也來到興南國小合作推動資源回收再利用的地球日活動！非常感謝興南國小親、師、生以及公司同仁們的熱情參與活動。」

六年三班吳尹傑表示：「這是我第一次剪布，沒想到這麼困難，但是能夠將原本要丟掉、沒有用處的東西，變成這麼漂亮有用的物品，我覺得很有意義！」六年八班沈心蕾表示：「德州儀器的大哥哥大姐姐們都好親切，解說得很清楚，讓我明白什麼是世界球日，還讓我製作了一個這麼實用的置物箱，我覺得很有趣！希望下次能夠還有類似活動！」

志工劉爸爸也說：「感謝學校辦理這個活動，讓我有機會能夠和孩子一起學習，我也希望能將這個活動推廣到志工隊，讓大家學會將家裡用不到的東西資源再利用！」

「Earth Day德州儀器興南國小攜手愛地球」活動結合了自然領域、藝文領域、生活技能領預、品德實踐的多元活動內容，也體現了十二年國教的教育願景與自發、互動、共好的理念，可說是親、師、生、企業通力合作最佳的展現！活動內容更是讓孩子們從這次的活動中，發揮自己的創意，實踐環保愛地球的精神。

(中時 )