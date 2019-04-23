淺嚐時尚料理廚房的必點招牌「金牌客家小炒」，是廖家高齡婆婆廖劉桃鑾與越南媳婦阮氏秋搭檔，曾拿下客家美食創意大賽國際組冠軍的佳餚，除了挑選魷魚、豬肉、芹菜等好食材外，掌控火侯煸炒每一種食材香氣，最後入鍋拌炒，才能料理出一道色香味俱全、軟硬適中口感極佳的客家小炒。
淺嚐時尚料理廚房位於潭子區，至今已飄香18年之久，由弘光科大餐飲科教授廖慶星經營，曾任台北圓山飯店主廚。他回憶說，當年家中經濟不佳，媽媽廖劉桃鑾每天費盡苦心張羅食材，為讓家中7個孩子都吃飽，將一顆雞蛋加入許多麵粉硬煎出「廖家愛心菜脯蛋」，這個味道令他難以忘懷，後來兄弟倆遺傳媽媽好手藝，相繼投入餐飲領域。
廖慶星娶了越南妻子阮氏秋，她跟著婆婆學做菜並參加客家美食創意大賽，婆媳搭檔以「客家小炒」打敗不少好手，勇奪國際組冠軍。阮氏秋表示，當年來台語言不通，只能跟婆婆比手畫腳，不過卻也培養婆媳間的默契，她笑說，「賽前光是練習切魷魚，就切了2、30條」。
廖慶星說，招牌「金牌客家小炒」不僅選用好食材，就連料理手藝也非常講究，堅持煸炒出每一種食材香氣，包括魷魚、豬肉、蔥、蒜及紅蔥頭等，最後才一起放入拌炒，加上醬油等提味，成為一道色香味俱全的客家小炒，魷魚、豬肉咬起來口感適中，一點都不乾、不柴，深深抓住了饕客的胃。
店內除了「金牌客家小炒」熱門外，塔香三杯雞、椒鹽豬排、德國脆皮豬腳等都是必點美食，讓許多消費者百吃不厭。淺嚐時尚料理廚房不但適合家庭聚會，大家一同嚐嚐各道美食，三五好友也能小聚，點一道主菜升等為套餐，有小菜及湯品，現在更推出養生桑葚飲品，是一間全方位的複合式餐廳。
地址：台中市潭子區1段51號
電話：04-25358511
營業時間：平日上午11點至下午3點，下午5點至晚上9點；假日上午11點至晚上9點30分；周二公休
售價：一盤289元
(中時 )
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