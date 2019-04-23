金牌客家小炒可升級成個人簡餐，搭配季節性桑葚汁，吃出健康及美味。（陳淑娥攝）

淺嚐時尚料理廚房的必點招牌「金牌客家小炒」，是廖家高齡婆婆廖劉桃鑾與越南媳婦阮氏秋搭檔，曾拿下客家美食創意大賽國際組冠軍的佳餚，除了挑選魷魚、豬肉、芹菜等好食材外，掌控火侯煸炒每一種食材香氣，最後入鍋拌炒，才能料理出一道色香味俱全、軟硬適中口感極佳的客家小炒。

「淺嚐」時尚料理廚房屬於庭院式餐廳，古色古香令人用餐心情愉悅。（陳淑娥攝）

「淺嚐」時尚料理廚房屬於庭院式餐廳，適合全家人或三五好友相約用餐。（陳淑娥攝）

淺嚐時尚料理廚房位於潭子區，至今已飄香18年之久，由弘光科大餐飲科教授廖慶星經營，曾任台北圓山飯店主廚。他回憶說，當年家中經濟不佳，媽媽廖劉桃鑾每天費盡苦心張羅食材，為讓家中7個孩子都吃飽，將一顆雞蛋加入許多麵粉硬煎出「廖家愛心菜脯蛋」，這個味道令他難以忘懷，後來兄弟倆遺傳媽媽好手藝，相繼投入餐飲領域。

廖慶星娶了越南妻子阮氏秋，她跟著婆婆學做菜並參加客家美食創意大賽，婆媳搭檔以「客家小炒」打敗不少好手，勇奪國際組冠軍。阮氏秋表示，當年來台語言不通，只能跟婆婆比手畫腳，不過卻也培養婆媳間的默契，她笑說，「賽前光是練習切魷魚，就切了2、30條」。

「淺嚐」時尚料理廚房在潭子飄香18年之久。（陳淑娥攝）

「淺嚐」時尚料理廚房榮獲多項餐飲大獎。（陳淑娥攝）

「淺嚐」時尚料理廚房還有兒童遊戲區。（陳淑娥攝）

廖慶星說，招牌「金牌客家小炒」不僅選用好食材，就連料理手藝也非常講究，堅持煸炒出每一種食材香氣，包括魷魚、豬肉、蔥、蒜及紅蔥頭等，最後才一起放入拌炒，加上醬油等提味，成為一道色香味俱全的客家小炒，魷魚、豬肉咬起來口感適中，一點都不乾、不柴，深深抓住了饕客的胃。

店內除了「金牌客家小炒」熱門外，塔香三杯雞、椒鹽豬排、德國脆皮豬腳等都是必點美食，讓許多消費者百吃不厭。淺嚐時尚料理廚房不但適合家庭聚會，大家一同嚐嚐各道美食，三五好友也能小聚，點一道主菜升等為套餐，有小菜及湯品，現在更推出養生桑葚飲品，是一間全方位的複合式餐廳。

地址：台中市潭子區1段51號

電話：04-25358511

營業時間：平日上午11點至下午3點，下午5點至晚上9點；假日上午11點至晚上9點30分；周二公休

售價：一盤289元

(中時 )