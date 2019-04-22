高雄愛情產業鏈總顧問瓊瑤22日晚間應高市長韓國瑜邀請到高雄出席漢來飯店「瓊瑤宴」，品嘗以其書名所製成的8道料理。（柯宗緯攝）

高雄愛情產業鏈總顧問瓊瑤22日晚間應高市長韓國瑜邀請到高雄出席漢來飯店「瓊瑤宴」，品嘗以其書名所製成的8道料理。（柯宗緯攝）

「愛情教母」瓊瑤來了！瓊瑤暌違半世界沒造訪港都，22日合體高雄市長韓國瑜，共同行銷愛情產業鏈，晚間出席漢來飯店席「瓊瑤宴」，品嘗以瓊瑤的經典書名取名的佳餚，並將走訪愛河等景點，同時宣布《天作之合》電視劇大綱公開徵件。

瓊瑤致詞時說，已經50多年沒來到高雄，年輕時在高雄住過一陣子，寫下《窗外》等多部小說，高雄可以說是她第二個故鄉，將來會有一封寫給高雄的情書會發表，而她也提到，有個很崇拜的人物出現，讓她願意出席瓊瑤宴，那個人就叫做韓國瑜。

瓊瑤表示，韓市長說「台灣安全、人民有錢」，這是非常實在的兩句話，當台灣安全、人民有錢的時候，人民就一定好好的談戀愛了，她也公開向韓市長喊話，希望他更上一層樓，勸進他選2020總統。

面對瓊瑤的「鼓勵」，坐在台下的韓國瑜拱手微笑致意。他上台致詞表示，對瓊瑤的肯定不敢當，也自爆高中寫情書是參考瓊瑤的小說，而「情」在人的一生中，扮演不可或缺的角色，感謝瓊瑤為高雄打造愛情產業鏈助益不少。

觀光局長潘恒旭表示，4月定調為高雄「瓊瑤月」，瓊瑤經典作品伴隨著大家成長，在台灣文學史上有著非常重要的地位，此次特別邀請「漢來美食」以瓊瑤作品發想，推出8道菜色，如「煙雨濛濛六個夢」、「還珠格格在水一方」等運用在地食材、色彩、盤飾及料理手法，呈現書名意境。

(中時 )