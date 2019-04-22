國人癌症死亡率逐年上升，加深國人對於癌症預防與治療議題的關注，其實癌症死亡率可能不全然來自疾病本身，有2成患者的死因是營養不良，因為癌友營養失調而被迫中止治療或降低用藥劑量，使得治療效果大打折扣。

10年前罹患乳癌的65歲林女士在接受化療期間，家人經常為了準備營養食物而傷腦筋，就算女兒繞了半個台北買來美味咖哩飯，她也只吃2、3口，林女士感慨表示，罹癌治療過程的營養準備，有時比治療的壓力更大。

抗癌能否達到治療成效與營養很有關連，資深護理師王品喬表示，在療程中隨著藥物周期而不斷重複發生食欲不好、嗅覺不佳、味覺不好、腸黏膜受損等，多數癌友需要吸收營養促使白血球成長，所以必須攝取足夠的蛋白質。

很多癌友知道營養的重要、也想努力吃東西，不過，根據美國的研究，有2成癌友因營養不良而死亡。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，癌症病人不需要特別進補，維持均衡飲食最重要，營養好的病人較能對抗腫瘤對身體造成的不適，加速復元。

一項針對國內300位癌友調查指出，國內癌友隨著年齡層上升，癌友對營養的照顧愈薄弱，其中51至60歲對「飲食營養在意度」最差，占有33.1％，他們認為癌症與死亡連結，所以不必多花費心思與金錢，心態消極。

另有8成3癌友出現進食問題，其中食欲不振占最高比例、達到41.5％，味嗅覺改變有37.7％居次，再來是26.1％腹脹腹痛飽食感、噁心嘔吐也是26.1％、口乾與吞嚥困難17.4％，這些導致他們難以進食。

王品喬分析，化學藥物的副作用或腫瘤細胞分泌酵素讓身體產生不想吃的感覺，等於騙你不會餓。因此，罹癌初期透過意志力告訴自己吃東西很重要，先要攝取正確營養分量後，再考慮營養密度，營養質量愈高戰勝癌症的成功率愈高。

常見癌友在治療過中中被醫師「退貨」，病人覺得委屈，王品喬表示，不少病人覺得自己都有吃飽，不過，他們卻是吃到麵條等碳水化合物，而沒有吃到蛋白質的營養，必須兼顧天然食材、多種顏色與烹調手法，確保營養，好的營養介入可讓治療成效更好，增加存活率。

(中時 )