國民黨基隆市黨部主委暨立委擬參選人黃希賢。（張穎齊攝）

鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨總統初選後，黨主席吳敦義又提出徵召高雄市長韓國瑜參加初選，讓各界看得「霧煞煞」，韓今（22）日表示最快明（23）日擬出聲明稿。國民黨基隆市黨部主委黃希賢表示，韓國瑜是最理想總統人選，但韓至今未表態，他希望不管選不選，韓都應該要明確表態，才不會造成基層困擾。

韓國瑜18日結束訪美行程返台，立委擬參選人黃希賢也特地到場熱情接機。黃希賢表示，韓國瑜是他心中最理想的總統人選，原先黨內市有意要徵召韓，但如今郭台銘卻跳進來參選初選，他希望不管韓選不選，韓都應明確表態，韓若有意參選，他一定權力支持；若韓不選，那就請吳敦義依黨內機制，挑出最強人選。

黃希賢說，吳敦義是king maker，郭台銘是成功企業家，韓國瑜則是拚經濟的人氣王，若這3人能協調好，泛藍必定能大團結，2020勝券在握。

此外，黃希賢也分享1篇網路文章，內容指出，總統大選滋事體大，有兵源更需子彈糧草，各項支出動輒上億，這與縣市長選舉不同，一瓶礦泉水、一碗滷肉飯是不夠的，沒子彈只能打架，不能打仗，這應是韓國瑜一直不敢鬆口的原因。

內文提到，「國民黨已經沒錢，何況還有各縣市立委合併選舉，吳敦義承擔得起嗎？今郭董欲參選，吳主席豈只是發現一塊浮木？簡直是巨艦來援！大家也不妨回想一下，在無韓流時，曾有人拱郭董参選，郭民調也領先，大家不是曾雀躍萬分嗎？原因只有一個，就是要打敗民進黨」。

該文章分析，藍營有2大優勢，1.兵源有韓國瑜，2.子彈、糧草有郭董，如能相輔相成，必可消滅東廠，因此更不應自亂陣脚、不宜內訌，藍營自會推出最適宜的人選。

黃最後也說，國民黨要能贏，要先確定總統大選這個局，這樣立委搭配起來才好選。

(中時 )