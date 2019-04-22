總統大選媒體最新民調出爐，台北市議員王鴻薇22日在臉書直播指出，雖然派出高雄市長韓國瑜、鴻海集團董事長郭台銘都能勝選，但民調也顯示約4成的韓粉是「非韓不投」，一旦不是韓國瑜出線，勢必將影響大選結果，保守估計流失61萬票。

王鴻薇引民調數據表示，在國民黨內的黨內互比支持度中，最支持韓國瑜的選民約有26％，是目前國民黨內可能參選的人裡面支持度最高的，然而這26％選民當中，只有6成選民願意將選票轉移給郭台銘或前新北市長朱立倫，也就是說，有4成民眾是「非韓不投」。

她表示，去年縣市首長選舉，國民黨在各縣市得票數約610萬，若裡頭有26％的韓粉裡面有4成「非韓不投」，換算約有10％選票非韓不投，如以去年610萬國民黨得票數換算，則影響票數將約61萬票。

王鴻薇認為，61萬票的韓粉不去投票，最怕的是部份選民如果流向台北市長柯文哲，最後會讓柯文哲平白撿到便宜，期待以後有民調中心針對「非韓不投」的現象做調查，將會更為準確。

她指出，韓國瑜已歷經綠營府、院、黨的全面轟炸，仍能保持民調最高，希望上周才剛宣布參選的郭台銘也能挺過綠營的潑糞、抹黑，讓國民黨保有韓、郭兩張最強王牌，呼籲黨中央，國民黨內初選一定要徵召韓國瑜進來，才能推出真正最強的人選。

(中時 )