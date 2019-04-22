設計師方國強高級訂製珠寶「Atlantis Fantasy」系列「相依」項鍊，以尊貴的海馬為創作靈感。（Khieng Atelier提供）
設計師方國強高級訂製珠寶「Atlantis Fantasy」系列「相依」項鍊，以尊貴的海馬為創作靈感。（Khieng Atelier提供）
設計師方國強高級訂製珠寶「Atlantis Fantasy」系列「嬉戲」項鍊。（Khieng Atelier提供）
設計師方國強高級訂製珠寶「Atlantis Fantasy」系列「嬉戲」項鍊。（Khieng Atelier提供）
設計師方國強高級訂製珠寶「Atlantis Fantasy」系列「凝視」戒指。（Khieng Atelier提供）
設計師方國強高級訂製珠寶「Atlantis Fantasy」系列「凝視」戒指。（Khieng Atelier提供）
設計師方國強高級訂製珠寶「Atlantis Fantasy」系列「交織」耳環。（Khieng Atelier提供）
設計師方國強高級訂製珠寶「Atlantis Fantasy」系列「交織」耳環。（Khieng Atelier提供）
設計師方國強高級訂製珠寶「Atlantis Fantasy」系列「呢喃」項鍊。（Khieng Atelier提供）
設計師方國強高級訂製珠寶「Atlantis Fantasy」系列「呢喃」項鍊。（Khieng Atelier提供）
設計師方國強高級訂製珠寶「Atlantis Fantasy」系列「藏匿」耳環。（Khieng Atelier提供）
設計師方國強高級訂製珠寶「Atlantis Fantasy」系列「藏匿」耳環。（Khieng Atelier提供）

曾任Emanuel Ungaro珠寶配件首席設計師的旅法設計師方國強，於2014 年推出同名高級珠寶品牌「Khieng Jewelry」後，今年將珠寶融入高級訂製禮服的理念，進階推出頂級訂製珠寶「Khieng HAUTE JOAILLERIE」，每件作品皆是獨一無二的稀世珍寶，為珠寶更添傳奇。

「Khieng HAUTE JOAILLERIE」首季作品以「幻響亞特蘭」（Atlantis Fantasy）為主題，造型可愛的海馬化成項鍊、耳環和戒指，且選用來自海洋的黃金珍珠作為主石，歷時兩年打造6件作品，所有作品皆在法國珠寶工坊完成。

方國強指出，在海馬是海神的坐騎，尊貴挺拔的身形充滿貴氣，優美的線條和捲曲的尾巴讓他為之著迷，加上海馬是相當有愛心的海洋生物，海馬父母就像人類一樣會齊力分擔育兒的艱辛，高貴的情操令人感動，因此成為他首季作品的靈感來源。

例如一款「相依」（Snuggle）珍珠項鍊」，以親子海馬的造型勾勒相依相偎的溫暖親情，整件作品以鑽石、藍寶石、沙弗萊石、粉紫及紫色剛玉打造，黃藍紫漸層配色讓作品更加鮮活靈動，主石為5.79克拉黃寶石及珍稀南洋黃金珍珠，為親情更添溫潤光輝。

另一款「交織」耳環，則是以神化想像的海馬造型打造，主體採用沙弗萊石、藍寶石、紫色剛玉等彩色寶石，海馬的捲曲尾巴勾著黃金珍珠，收畫龍點睛之效。

(中時 )

#海馬 #作品 #珠寶 #珍珠 #訂製