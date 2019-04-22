設計師方國強高級訂製珠寶「Atlantis Fantasy」系列「相依」項鍊，以尊貴的海馬為創作靈感。（Khieng Atelier提供）

設計師方國強高級訂製珠寶「Atlantis Fantasy」系列「嬉戲」項鍊。（Khieng Atelier提供）

設計師方國強高級訂製珠寶「Atlantis Fantasy」系列「凝視」戒指。（Khieng Atelier提供）

設計師方國強高級訂製珠寶「Atlantis Fantasy」系列「交織」耳環。（Khieng Atelier提供）

設計師方國強高級訂製珠寶「Atlantis Fantasy」系列「呢喃」項鍊。（Khieng Atelier提供）

設計師方國強高級訂製珠寶「Atlantis Fantasy」系列「藏匿」耳環。（Khieng Atelier提供）

曾任Emanuel Ungaro珠寶配件首席設計師的旅法設計師方國強，於2014 年推出同名高級珠寶品牌「Khieng Jewelry」後，今年將珠寶融入高級訂製禮服的理念，進階推出頂級訂製珠寶「Khieng HAUTE JOAILLERIE」，每件作品皆是獨一無二的稀世珍寶，為珠寶更添傳奇。

「Khieng HAUTE JOAILLERIE」首季作品以「幻響亞特蘭」（Atlantis Fantasy）為主題，造型可愛的海馬化成項鍊、耳環和戒指，且選用來自海洋的黃金珍珠作為主石，歷時兩年打造6件作品，所有作品皆在法國珠寶工坊完成。

方國強指出，在海馬是海神的坐騎，尊貴挺拔的身形充滿貴氣，優美的線條和捲曲的尾巴讓他為之著迷，加上海馬是相當有愛心的海洋生物，海馬父母就像人類一樣會齊力分擔育兒的艱辛，高貴的情操令人感動，因此成為他首季作品的靈感來源。

例如一款「相依」（Snuggle）珍珠項鍊」，以親子海馬的造型勾勒相依相偎的溫暖親情，整件作品以鑽石、藍寶石、沙弗萊石、粉紫及紫色剛玉打造，黃藍紫漸層配色讓作品更加鮮活靈動，主石為5.79克拉黃寶石及珍稀南洋黃金珍珠，為親情更添溫潤光輝。

另一款「交織」耳環，則是以神化想像的海馬造型打造，主體採用沙弗萊石、藍寶石、紫色剛玉等彩色寶石，海馬的捲曲尾巴勾著黃金珍珠，收畫龍點睛之效。

(中時 )