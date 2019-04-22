民視前董事長郭倍宏下台後，他一手力捧、由彭文正、李晶玉主持的民視政論節目《政經看民視》便屢傳將收攤，在彭文正剛嗆完總統府把手伸進民視後，22日下午傳出節目錄影錄到一半時，彭文正被通知已是最後一集。彭文正事後轉發《政經看民視》官方臉書宣布「今天是最後一集播出」的訊息，並表示：「一鞠躬！謝謝大家！」節目自2016年8月22日播出至今，共播出832集。

民視副董事長黃明展表示，節目停播純粹基於經費考量，沒有外界揣測的因素，由許仲江接手的新節目《台灣最前線》節目製作預算一年才一千多萬不到兩千萬，但《政經看民視》一年要七、八千萬，加上之前彭文正曾說有跟前董事長郭倍宏簽約，卻一直拿不出合約來，而常董會之前變開會討論出這時間點，所以並非突然停播，昨天是趁送節目異動表給彭文正時，讓他知道這件事的。

之前被傳與彭文正相處不睦的民視新聞部副總胡婉玲在回應記者時確認22日是《政經看民視》播出最後一集，並表示將由《台灣最前線》接檔。主持人是許仲江。至於事前是否已先通知主持人彭文正？胡婉玲表示，彭文正夫婦是外聘特約主持人，應該是編制內的該節目工作人員的通知，「我們並不直接通知外聘節目主持人」。她也表示，很難想像公司付出這麼高的費用，出經費，讓這個節目在頻道上不斷地痛罵自己公司！

彭文正晚間8點多再度於臉書回應：「《政經看民視》終於被停播了！既然理由是『主持人三年領走一億，害民視虧損』，從明天開始，我們不領主持費，做民視的義工，做台灣的義工。這樣，還有理由停播《政經看民視》嗎？」對於胡婉玲的指控，他則表示：「我未曾在節目罵公司，一秒也沒有！」並認為胡婉玲應該舉證。

彭文正近日在臉書上連續發文，先說「黑手來了」，又以「媽祖」時事哏指出，民視高層上星期五被總統府秘書長陳菊叫進總統府，決定用「假財報把政經看民視做掉」。這篇發文，引來總統府回應，指彭文正的指控純屬虛構、造謠。彭文正22日再列出4點做說明，「彭文正敬告總統府，把妳們的髒手拿開，不要一手公然在黨內初選舞弊，一手又玷汙『台灣的眼睛』」。一早才剛嗆完府方和電視台，下午就傳出節目將停播。

彭文正最後一次錄完影後與工作人員合影。（取材臉書）

彭文正與李晶玉夫婦之前一度被爆主持兩年多《政經》從民視搬走一億多元，但遭彭文正否認，當時他說自己主持費比劉寶傑（每集約六萬）還要少。如以他和老婆李晶玉每集共約10萬主持費推算，832集約進帳8320萬。

(中時 )