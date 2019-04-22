針對選不選2020總統，高雄市長韓國瑜今晚表示，聲明不會拖過周五，目前在做最後敲定。對於當中是否明確表達「選或不選」，他仍賣關子說到時候看聲明，「我們希望大多數的人都能夠滿意」。對於外界認為國民黨中央態度從挺韓變卡韓，韓則說不願猜測。

韓國瑜表示，這個禮拜聲明就會出來，大概不會拖過禮拜五，正在進行討論做最後敲定，草稿差不多出來了。至於內容會表達選或不選嗎？他則說，現在先不講，如果講了那不就不用聲明了，這不是矛盾嗎？

韓國瑜說，請大家稍微忍耐一下，「不是我們要拿翹，不是這個意思」，而是覺得這件事情茲事體大，海內外在關心的朋友實在是太多，所以自己及整個團隊都是非常謹慎的，「我們希望大多數的人都能夠滿意，再給我們一點時間。」

媒體問及「黨中央原本挺韓變卡韓？」韓國瑜回說，「現在我想不要這樣猜測」，如此只是讓大家變得更不快樂，大家是希望整個台灣越來越好，不同的政黨，以及國民黨能夠開開心心，人民也過得快快樂樂，所以每天想這些陰暗東西，自己也不快樂，黨部也不快樂。

媒體追問吳主席希望他應該主動來表態？他繼續四兩撥千斤說「看我聲明，好不好？」另外，稍早夫人李佳芬突然對媒體說「背後被開槍的感覺很不舒服」，韓說，她不曉得是什麼狀態下說的，還需再跟太太核對說法。

(中時 )