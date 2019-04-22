獲得奧斯卡獎、金球獎以及葛萊美獎三重肯定，迪士尼動畫《小美人魚》即將化身電影交響音樂會，以大螢幕重現台灣樂迷面前。

以《小美人魚》、《阿拉丁》等迪士尼動畫配樂晉身好萊塢傳奇作曲大師的亞倫‧麥肯表示，在《小美人魚》的音樂創作過程中，「我們不但是歌曲創作者，也是個音樂劇劇作家，動畫完成之後，我們用音樂重新塑造這個故事，選擇適合的歌曲。舉例來說，我們決定讓塞巴斯蒂安變成來自加勒比海的螃蟹，而不是悶悶不樂的英國螃蟹。」

《小美人魚》該動畫1989年推出之後，旋以活潑輕快的〈Under the Sea〉獲得奧斯卡金像獎「最佳原創音樂獎」以及「最佳歌曲獎」，金球獎「最佳原創音樂獎」以及「最佳歌曲獎」，還拿下葛萊美獎「最佳影視媒體作品歌曲」。當時能夠拿到奧斯卡獎非比尋常，之前獲獎的幾乎都是為電影演唱的流行音樂，在《小美人魚》之後，動畫音樂開始被好萊塢正視。

麥肯今年70歲，曾經拿下8座奧斯卡獎、11座葛萊美獎以及7座金球獎，他也是目前電影配樂領域中獲得奧斯卡數量最多的作曲家之一。其中《小美人魚》、《美女與野獸》、《阿拉丁》和《鐘樓怪人》都分別改編為百老匯音樂劇版，也由麥肯作曲，一樣扣人心弦。

在《小美人魚》中，亞倫麥肯與夥伴霍華艾許曼在音樂裡放進了大量的顏料，有翩然動人的交響樂，悠揚、華麗的宮廷音樂，熱情、活潑的雷鬼音樂，洋溢著度假氣氛的海洋音樂，曼妙的香頌音樂，還有結合流行音樂流暢、柔美的旋律線條與百老匯音樂熱情、奔放、濃烈的戲劇張力特質的歌曲，讓人聽來心情大好，百聽不厭。

今年為了慶祝《小美人魚》動畫問世30周年，《小美人魚》動畫交響音樂會將於下月17、18兩天重返好萊塢碗型劇場演出。台灣則將在7月6日及7月7日首演，地點在台北國家音樂廳，樂團由長榮交響樂團擔綱。

(中時 )