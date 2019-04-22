鴻海董事長郭台銘日前宣布將參與國民黨黨內初選，角逐2020年總統大位，命理老師詹惟中22日錄中天《小明星大跟班》前被問看好郭台銘還是韓國瑜時分析，韓國瑜遇強則強、遇弱則弱，之前的局勢他不參選是對的，因為留得青山在不怕沒柴燒，可以醞釀自己的實力，慢慢等待，他則繼續高高在上何樂不為。但郭台銘要出來選，則江山不待人，已經不是留得青山在，可能青山轉眼不見了。

詹惟中表示，有郭董這麼強的對手要出來，韓國瑜的使命感、責任感會自我提升，參選機率會更高。而郭台銘中美關係這麼好，若沒得到某種肯定，他也不是衝動的人，「他出來參選，對藍營是加分，可以提升並激勵戰鬥力、競爭力」。

如以面相分析誰有帝王之相？詹惟中說，以古代君王來看，韓、郭兩人一個是體貼人民、柔順的君王，一個是強勢的君王，而亂世需要梟雄，在一陣混亂時，強權、強勢的人才能一統天下。是否可能「郭韓配」？他認為「不可能」，「因為韓國瑜已是諸侯之王，幹麻去跟你爭天下」。

詹惟中也請記者現場為郭、韓兩人各寫一字讓他測字占卜，結論是韓國瑜的聲勢比較強。

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(中時 )