長治鄉「姐妹客家小館」雖僅營業4年多，但老闆娘曾美麗炒客家小炒的好手藝已練就20多年。（謝佳潾攝）

長治鄉「姐妹客家小館」雖僅營業4年多，但老闆娘曾美麗炒客家小炒的好手藝已練就20多年，正宗客家人的她不僅堅持要用蝦仁、香菇絲來提味，就芹菜的挑選也很嚴格，冬天時她堅持用芹菜管入菜，好讓菜色看起來色香味俱全，且是成本加重不加價。

曾美麗指出，她年輕時即北漂討生活，曾在桃園楊梅經營客家小菜餐廳，而這一做就是10多年，直到10年前自覺年紀到了該落葉歸根，便決定返鄉創業重新再出發，但這次她不再是一個人，而是與妹妹曾茉莉合作開餐廳，讓父母親傳承下來的好手藝能在家鄉繼續飄香。

曾美麗說，她是長治人，但店起初是開在內埔，直到4年多前才搬回長治，但這一點也不影響她的客源及做菜品質，客人的回流率很高，幾乎都是一吃就上癮，似乎抵抗不了正宗客家小炒的美味，一般客家小炒中，豬肉、魷魚、豆干是基本的，但是最道地的客家小炒要有蝦仁及香菇絲來提味。

此外，她還很重視芹菜入菜的小訣竅。她說，芹菜若炒得好，不僅是好吃還很好看，但要做到色香味俱全必須使用芹菜管，可惜它是季節性蔬菜，只有冬天才有且很貴，芹菜1斤20元而它要60元，不過在冬季時她一定堅持炒芹菜管，好讓整盤菜看起來可口又美味，重點是價格不改變。

她強調，客家小炒幾乎偏重口味，但是現代人追求養生，所以她也慢慢地在調適口味，採擇中偏清淡的炒法，而食材上的選擇則不變，依舊每天清晨4、5點到菜市場買現宰豬肉，堅持讓大家吃得安心且經濟又實惠。

店名：姐妹客家小館

地址：屏東縣長治鄉長治交流道旁（全家超商隔壁）

電話：08-7629157／0919606743／0910756890

營業時間：上午10點至晚上10點，周二公休（每月最後一周的周一、二休）

售價：客家小炒1盤150元

(中時 )