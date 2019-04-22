藝人丁小芹遭酒醉胞弟家暴 保留提告 21:442019/04/22 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 藝人丁小芹昨天被她喝醉酒胞弟家暴，不過在父親勸說下沒有提告。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 藝人丁小芹20日晚間10時許，向新北市永和警分局報案指稱，在住家內遭到胞弟動手毆打、勒脖子，丁擔心自身安危所以報警處理，警員到場時，胞弟渾身酒味，還不時怒罵丁「你在說什麼？」警員到場後連忙拉開丁的胞弟。 警方通知丁的父親到場勸說，胞弟的情緒才因此和緩，由於丁未堅持提告，警員登錄資料後，讓他跟著丁父離開。警方指出，若有需要，可持驗傷單至派出所、警分局製作筆錄提告，警方將會依法辦理。 (中時 ) #胞弟 #警方 #警員 #藝人 #警分局 也許您會感興趣 推薦閱讀 擊掌交接退休警見證 全國警察換新裝 10:522019/04/18 北市驚傳路面破裂？市府澄清：柏油灑落 13:462019/04/18 警換新裝前夕 大甲警分局首位女所長誕生 16:422019/04/18 舊式制服怎麼辦？ 玉井警分局貼心贈義警民防 19:162019/04/18 柯P又想整併文山警分局挨轟惡搞 14:222019/04/19 泰國女遊客深夜誤闖半屏山 暖警消急救援 19:202019/04/19 北市警查獲大批毒咖啡包 赫見包裝註明「不要越線」警語 20:482019/04/19 疑無人照料 北市傳母子倆陳屍民宅 00:002019/04/20 柯P又想整併文山警分局 挨轟惡搞 04:102019/04/20 柯P擬整併文山警分局 地方反彈大 04:102019/04/20 社會熱門新聞 老婆拒愛愛 卻發現她買性愛玩具 - 社會 女大生夜店玩嗨脫了 胴體被12.8萬人看光光 - 社會 睡到一半呼吸困難 調監視器看到驚人畫面 - 社會 藝人丁小芹遭酒醉胞弟家暴 保留提告 - 社會 - 中時 19歲騎士疑貪快鑽車縫 慘遭聯結車輾斃 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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