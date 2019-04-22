藝人丁小芹20日晚間10時許，向新北市永和警分局報案指稱，在住家內遭到胞弟動手毆打、勒脖子，丁擔心自身安危所以報警處理，警員到場時，胞弟渾身酒味，還不時怒罵丁「你在說什麼？」警員到場後連忙拉開丁的胞弟。

警方通知丁的父親到場勸說，胞弟的情緒才因此和緩，由於丁未堅持提告，警員登錄資料後，讓他跟著丁父離開。警方指出，若有需要，可持驗傷單至派出所、警分局製作筆錄提告，警方將會依法辦理。

(中時 )