交通部修法限制Uber營運，引發其不滿。交通部政次王國材今日公開表示，Uber違反遊戲規則，應儘速從非法轉為合法。對此，Uber重轟「交通部立場一變再變」，Uber指出，9日與交通部討論時，王國材明確表示Uber營運模式合法，過幾天卻又態度大轉，提出的指導方向又十分空泛，缺乏配套措施，令人無所適從。

Uber表示，目前與租賃業者的合作模式是2年前和交通部商討出來的，2年來在公路總局針對租賃車行所進行的超過100次稽查中，皆沒有指出此營運模式的非法之處。

Uber表示，交通部的指導方向空泛，沒有相關配套措施，也沒有既定法律可讓租賃代僱駕駛轉為計程車駕駛，科技平台轉為計程車運輸業或是派遣業；而目前多元化計程車方案也不允許浮動費率、即時報價，或是一個彈性的工作模式。

Uber質疑，交通部今日突然改變立場，可能另有考量，認為這似乎是一個煙霧彈，說明政府想要在沒有正式與所有相關利害關係人商討的情形下，讓這個草案就原封不動通過。且如此反覆的政府，對人民而言，也是無法信任的。

(中時 )