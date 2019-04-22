二度南下會韓 歐洲商會尋求合作機會（影/中天新聞CH52）

歐洲商會二度南下高雄拜會市長韓國瑜，更首次將餐會從台北移往高雄舉辦，韓國瑜出席餐會，全程英文致詞，表示高雄沒有敵人、不立圍牆，強調現在的高雄政府就是市民與企業的好朋友，大力推銷高雄。

高雄市長韓國瑜稍早出席歐洲商會在寒軒國際飯店的餐會，韓國瑜表示，高雄沒有圍牆，會以開放的態度來歡迎海內外的朋友來高雄，要努力拚經濟。

韓國瑜也呼籲在座商會會員與企業家多投資高雄，為什麼高雄值得投資？他提到，上個月赴香港、澳門、深圳、廈門訪問，在兩岸關注度大增。韓國瑜指出，光Youtube在線上收看高雄新聞就有1.2億人。

韓國瑜說他會改變過去政府就是政府的作風，高雄市政會變成提供服務的角色，服務所有的市民，特別是企業，他還俏皮詢問座下的歐洲商會「這樣你們喜歡嗎？」底下以熱烈掌聲作為回應。

高雄是個充滿機會的城市，市府團隊首要任務即是招商引資，市府建構友善行政體系，奉獻最大的熱情，全力協助企業家，一旦企業家感受到了，自然願意到高雄投資，促使經濟起飛。

這次餐會是首度把餐會地點移師高雄，餐會談合作方向未公開，但是都不設限，談合作方向可以包括出口農產品、投資產業、學術交流等。其實，歐洲商會在今年一月已經來過高雄市，不過當時是由副市長李四川接見。

(中時電子報)