非洲豬瘟來勢洶洶，全台積極戒備，不過北市逾半數未領取合格執照，外界憂心恐成為防疫漏洞。台北市長柯文哲今晚接受議員楊靜宇訪問，暢談北市動保議題，對於北市違法養豬戶，柯表示，就發一筆錢給養豬戶，叫他們把豬舍拆掉，台北市就沒有養豬的地方，就不會有非洲豬瘟。

根據《畜牧法》規定，飼養20頭豬以上，即應申請畜牧場登記，台北市共有11戶養豬場，豬隻數少則10幾隻，多則超過200隻，但僅有台大畜牧場領有執照，其他6處飼養20頭以上的養豬戶，卻全未依規定申請，加上其他「養豬黑戶」，形同不定時炸彈。

柯文哲今晚接受電台專訪表示，台北市養豬戶不多，包含台大畜牧系農場總共才11處，有天產業局長很高興來講，那10家都是違建，就發一筆錢給養豬戶，叫他們把豬舍拆掉，台北市就沒有養豬的地方，就不會有非洲豬瘟。

柯文哲表示，產業局還來申請案二備金，現在等那批豬去殺了，台北市違建養豬戶就要關掉，管理上會簡單很多，柯笑說「我還特別註明，(豬舍)一定要拆掉後，錢才能給他們」，就用一個很奇怪的方法，把台北市的問題解決掉。

另外，針對北市動物之家收容空間不足問題，動保處除了推動校園認養外，也研擬擴大空間，動保處長宋念潔表示，預計於6月底完成規畫，不過一提到改建經費要7億元，柯文哲直呼「阿不是說2、3億，現在變7億喔，到時到市長室報告再說」。

(中時 )