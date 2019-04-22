已宣布投入民進黨內2020年總統候選人初選的前行政院長賴清德，21日表示台灣是一個主權獨立的國家，人民過著民主自由的生活，絕不接受台灣成為第二個香港、澳門及西藏，還主張台灣應該學習以色列。然而從他所描述的內容，反而恰恰顯示民進黨的政策完全沒有學到以色列的精華，打臉了民進黨。

賴清德指出，以色列之所以能夠在強敵環伺之下屹立不搖，是因為以色列追求獨立自主，以色不相信一紙和平協議，或少數人關起門來做的決定就能帶來和平，以色列相信只有和鄰邊的國家共同長時間的合作，人民因為合作得到彼此的信任，和平才有可能水到渠成，因此以色列幫助埃及、約旦振興農業、協助中東的國家在網路安全方面，儘管埃及、約旦都攻打過以色列，但以色列認為只有不斷合作，人民藉由不斷有接觸彼此的瞭解，產生信任才有可能得到和平。台灣要學習以色列的經驗，要獨立自主。

然而賴清德似乎沒有注意到，他這樣子引述、描述以色列的政策，恰恰顯示了民進黨大陸政策的荒唐。以色列認為要和鄰居共同長時間的合作，人民因為合作得到彼此的信任，和平才有可能水到渠成，所以以色列努力幫助那些曾經攻打過它的鄰居。但民進黨呢？

民進黨的獨派思維，一貫認定兩岸少往來、少合作比較好，韓國瑜去賣農產品就可以被認定是賣台；馬英九開放三通就擔心會木馬屠城；嘴巴說要維持現狀結果把兩岸好不容易建立的九二共識給廢棄，讓陸客人數大減，這些難道就是民進黨與賴清德主張學習以色列的方式？怎麼完全背道而馳？

事實上以色列面對的對手，舉凡埃及、敘利亞、約旦，雖然國土面積比以色列大，軍隊裝備卻都沒有以色列先進，五次中東戰爭中以色列更一再痛宰阿拉伯國家，但是以色列尚且知道小國不能只靠國防來確保和平，還知道要設法與這些不懷好意的鄰國合作交好，結果我們的民進黨，蔡英文總統認為和平靠國防，執政完全輕忽與大陸的合作接觸；賴清德說要學習以色列，卻只知道要學以色列的獨立自主，自己才講過卻馬上忘記以色列如今的和平與獨立自主，除了國防之外也靠外交上改善與鄰居的關係。兩個可能代表民進黨參選2020年總統的人都是這樣的思維，民進黨執兩岸關係怎麼會好？兩岸關係越糟，大陸打算武統的機率也越高。

此外值得一提的是，賴清德一邊說要學以色列，一邊強調反對兩岸簽和平協議，但他沒有說的是，以色列與曾經攻打過它的約旦、埃及都簽了和平協議，不曉得賴院長說的學習以色列，到底是否包括這一塊？如果宣稱要學習以色列，但是既不要和平協議，又不要與對岸加強合作，那到底要怎麼學習？學習以色列做到把軍隊建設的比對手還強？我們的對手不是埃及或約旦，是世界第二強的中共，連日本、印度或英國這些大國，都沒有辦法把軍隊綜合實力建設到比中共強。如果有台灣人宣稱可以做到讓國軍比中共的軍隊還強，大概只有一種可能，這種人持有雙重國籍，有美國護照，一方面他所謂的國軍是美「國」的軍隊，另一方面中華民國的軍隊做不到也沒關係，開戰後他趕快逃到美國就沒事了。

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(中時 )